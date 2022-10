Gröhling: S cenami energií potrebujú pomôcť aj materské školy

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ministerstvo financií SR by malo prispieť na energie aj materským školám. Tvrdí to exminister školstva a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že v opačnom prípade bude ohrozené fungovanie materských škôl, čo skomplikuje život tisíckam rodičov s najmenšími deťmi.



Materské školy, podobne ako základné, stredné či vysoké školy, bojujú s nárastom cien energií. V materských školách má byť v zmysle platných predpisov podľa slov exministra školstva teplota 22 stupňov Celzia v spálni a herni, 24 stupňov Celzia v kúpeľni a 20 stupňov Celzia v šatni. "Nemyslím si, že by bolo dobré tieto teploty znižovať tak, ako sa navrhuje. Či už z hľadiska zdravia detí alebo pracovných podmienok učiteliek a personálu v materskej škole," povedal Gröhling.



Podľa podpredsedu liberálov je prvoradou úlohou štátu zabezpečiť, aby školy fungovali bez akýchkoľvek prekážok a problémov. Znamená to vykompenzovať školám v plnej miere ceny energií pre všetky školy bez rozdielu. "Teraz školy potrebujú urgentne peniaze na energie a potrebujú ich v 100-percentnej miere. Ministerstvo financií musí okamžite konať," vyhlásil.



Materské školy nefinancuje štát, ale mestá a obce z podielových daní. Na ich pleciach sú teda aj náklady na vyššie ceny energií. "Vláda sa nemôže tváriť, že pomáha rodinám. Nie je to žiadna pomoc rodinám, ak im jednou rukou dáte peniaze na krúžky a druhou zoberiete peniaze na fungovanie škôlok. Ceny energií treba školám okamžite preplatiť, v opačnom prípade prestanú kúriť alebo sa zatvoria," uzavrel exminister školstva.