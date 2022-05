Gröhling: Školy môžu využiť disponibilnú hodinu na 3. hodinu telesnej

Bratislava 20. mája (TASR) - Školy môžu už v súčasnosti využiť disponibilnú hodinu na tretiu hodinu telesnej a pohybovej výchovy. Je to na rozhodnutí riaditeľa školy. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Jeho rezort zároveň deklaruje, že v rámci pripravovanej reformy chystá aj zmeny na podporu zdravého štýlu žiakov.



Gröhling tiež zdôraznil potrebu doriešenia chýbajúcej infraštruktúry. "Takmer tretina škôl nemá vyhovujúce priestorové podmienky na to, aby mohli mať plnohodnotné vyučovanie telesnej a pohybovej výchovy. Buď im športoviská úplne chýbajú, alebo sú v nevyhovujúcom stave," uviedol minister v stanovisku.



Podobne to vidí aj riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Miroslava Hapalová. Pripomenula, že téma zvyšovania počtu hodín je aktuálna pre takmer všetky vzdelávacie oblasti. Pri rozhodovaní o počte hodín treba podľa nej zohľadňovať aj dostatočné priestorové a personálne kapacity.



Zvýšenie počtu hodín by školám, ktoré zápasia s nedostatočným priestorovým a materiálnym vybavením, ako aj s personálnym zabezpečením, spôsobila podľa Hapalovej viac problémov ako reálneho prínosu pre žiakov. "Zvyšovanie kvality vzdelávania v konkrétnej oblasti nie je možné zredukovať len na vyšší počet hodín v rámcovom učebnom pláne. Podstatnejšie ako vysoký počet hodín je kvalitné odborné vyučovanie využívajúce rozmanité formy, metódy a prostriedky, reagujúce na potreby žiakov a rešpektujúce ich záujmy," dodala.



Samotnej kvalite vyučovania telesnej výchovy sa už dnes podľa Gröhlinga venuje projekt MODULY, cez ktorý sa môžu žiaci na prvom stupni učiť telesnú výchovu oveľa zaujímavejším spôsobom.



Rezort školstva skonštatoval, že tri hodiny telesnej výchovy boli naposledy v rokoch 2003 až 2008, a to iba na prvom stupni základných škôl. "Od roku 2015 je zároveň v štátnom vzdelávacom programe pre základné školy uvedené, že pokiaľ majú školy vytvorené možnosti, majú využiť voliteľné hodiny na zvýšenie hodín telesnej a športovej výchovy o minimálne jednu vyučovaciu hodinu v každom ročníku. Toto bude zachované aj v novom štátnom vzdelávacom programe," dodalo ministerstvo školstva.



Členovia parlamentného školského výboru vyzvali ministra školstva prijať potrebné opatrenia na zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy na základných a stredných školách.