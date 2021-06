Gröhling: ŠŠI dohliadne na komisionálne skúšky aj prepadávanie žiakov

Bratislava 30. júna (TASR) - Školský rok končí na Slovensku viac ako 700.000 detí, 56.000 bolo prvákov. Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) bude prísne kontrolovať komisionálne skúšky a prepadávanie žiakov, aby deti ročník opakovali len v nevyhnutných prípadoch. Pri príležitosti ukončenia školského roka to uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna v Bratislave.



Minister poďakoval za zvládnutie školského roka riaditeľom škôl, rodičom aj žiakom. Je presvedčený, že na budúci školský rok sú školy po pandemickej stránke dobre pripravené. "Chcem požiadať všetkých, aby zaočkovanie nebrali ako cestu smerom na dovolenku, ale aby sa na to pozerali, že chceme mať od septembra bezpečné školy a chceme, aby školy fungovali celý školský rok," zdôraznil minister. Dodal, že na budúci školský rok plošné zatváranie škôl neočakáva. "Ak k niečomu príde, tak to bude vyslovene lokálne zatváranie jednotlivých tried. Budeme mať stretnutie aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, aby sme si nastavili komunikáciu," uistil Gröhling.



O dva týždne navyše výjazdový intervenčný tím podľa slov ministra pôjde do jednej z osád s rómskou menšinou, kde bude očkovať obyvateľov osady a deti od 12 rokov. "Aby sme aj takto pripravili prostredie na september, kedže v sociálne slabších prostrediach dištančné vzdelávanie nefungovalo plnohodnotne".



Tento týždeň sa tiež začalo s kontrolami škôl, počas ktorých sa overuje spôsob vyhodnocovania výsledkov žiakov, aby nedochádzalo k zbytočným opakovaniam ročníka. Minister nepredpokladá, že tento rok prepadne viac žiakov ako zvyčajne, číslo by tak podľa neho nemalo presiahnuť 10.000 detí. "Na budúci rok budeme predpripravovať jednotlivé opatrenia, aby sme znižovali počet detí, ktoré musia opakovať ročník," dodal minister.



Zdôraznil, že kontrolami a výzvami sa snažia motivovať školy, aby školské výsledky každého dieťaťa posudzovali samostatne. "Štátna školská inšpekcia bude kontrolovať jednotlivé triedy a komisionálne skúšky a skontrolujeme ich aj spätne, teda vlaňajšie prepadnutia. Už sú návrhy na pokuty a samostatné riešenia," priblížil Gröhling.



Vo štvrtok (1. 7.) by tiež malo byť v Banskej Bystrici prvé stretnutie Štátneho pedagogického ústavu a viac ako 300 odborníkov, ktorí sa budú najbližší rok pozerať na obsah vzdelávania. "Zmenu vo vzdelávaní by sme mali zažiť od roku 2023. Zmenou by mohlo byť aj výrazné posúvanie učiva medzi ročníkmi," priblížil minister.



Do letných škôl je tento rok zapojených 420 základných škôl a viac ako 80 stredných škôl. Ide najmä o základné školy v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.