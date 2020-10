Gröhling: Stredé školy prejdú od pondelka na dištančné vzdelávanie

Bratislava 11. októbra (TASR) - Stredné školy od pondelka (12. 10.) prejdú na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania. V nedeľu o tom počas rokovania ústredného krízového štábu (ÚKŠ) informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Dodal, že od pondelka by malo byť zároveň výrazne odporúčané nosenie rúšok aj pre materské školy. Pre prvý a druhý stupeň základných škôl bude nosenie rúšok povinné. Deti do troch rokov nemusia mať rúška. V materských a základných školách bude aj naďalej výučba prezenčná. Po vyučovaní na základných školách sa zakážu organizovať aktivity.



"My ešte dnes vydáme rozhodnutie, ktorým sa preruší vyučovanie na stredných školách. Stredné školy od zajtrajšieho dňa prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania," komentoval šéf rezortu školstva, pričom vyzval študentov, aby necestovali na internáty, a učiteľov, aby informovali študentov o zmenách. Rovnako, aby sa pripravili na dištančnú formu vzdelávania. Rozvrhy si učitelia majú pripraviť na niekoľko týždňov dopredu.



Materské školy budú otvorené tak ako doteraz, fungujú v normálnom režime. Deti by rúška mali nosiť v interiéri aj exteriéri, pre učiteľky sú rúška povinné. V rovnakom režime pokračujú aj základné školy na oboch stupňoch, zdôraznil minister s tým, že pre základné školy bude nosenie rúšok povinné od pondelka. Výnimka z nosenia rúšok bude platiť napríklad pre nepočujúcich, pre autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.



Šéf rezortu informoval, že nižšie ročníky osemročných gymnázií budú fungovať v rovnakom režime ako základné školy. Výučba teda má byť prezenčná. Pre ministra je prioritou, aby žiaci materských a základných škôl mohli čo najdlhšie chodiť do školy. "Stále budem chcieť, aby žiaci chodili do škôl, aby fungovali v nejakom režime," dodal.



Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová skonštatovala, že mobilita študentov stredných škôl je najväčšia, to bolo podľa nej dôležité pri rozhodovaní o zmene výučby. Menšie deti totiž majú školy v mieste bydliska. Študenti stredných škôl majú tiež podľa Prokopovej mimošportovú činnosť v najmenej ucelených kolektívoch.



Rovnako by sa podľa Gröhlinga opatrenia mali dotknúť ešte prevádzok telocviční v školách a školských zariadeniach, prevádzok centier voľného času, skupinovej výučby základných umeleckých škôl. Zrušiť by sa mali lyžiarske či plavecké kurzy, výlety či iné aktivity mimo škôl.



Šéf rezortu školstva zároveň avizoval, že majú záujem podporiť školy, aby dokázali zabezpečiť potrebnú techniku a mohli fungovať v dištančnom režime. Má ísť o výrazný finančný balík, ktorý chce rezort školstva čerpať z fondu obnovy.



Ešte v nedeľu chce rezort školstva informovať zriaďovateľov škôl o zmenách.



Školské družiny by mali podľa ministra fungovať, ale za veľmi prísnych opatrení. Prokopová dodala, že stravovacie zariadenia v základných školách budú fungovať v režime podľa usmernení. "Ak sú to školy, ktorých súčasťou je stredná škola, organizácia stravovania sa zjednoduší," dodala.



Študentské praxe odporúčal rezort realizovať v septembri. Množstvo škôl to podľa Gröhlinga akceptovalo. Zdôraznil, že školy majú právo si presúvať prax. Budú ich vyzývať, aby sa teraz realizovalo teoretické vzdelávanie. "A keď sa vrátime do škôl, aby sa aj ony vrátili k praxi," dodal.



O fungovaní vysokých škôl diskutuje ministerstvo s rektorskou konferenciou. Vysoké školy podľa neho situáciu zvládajú, pričom akceptovali odporúčania o dištančnej výučbe. Dodal, že pri opatreniach postupujú vysoké školy samostatne a autonómne.