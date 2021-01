Gröhling: Tento rok predstavíme opatrenia pre optimalizáciu siete škôl

Bratislava 24. januára (TASR) – V prvom polroku plánuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstaviť opatrenia v rámci optimalizácie siete škôl. Pre TASR to uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že ide o veľkú tému, ktorej sa na ministerstve už venovali, avšak z dôvodu koronakrízy nie sú kroky také rýchle, ako si ich naplánovali.



"Tím, ktorý vytvára celý projekt, je zostavený z riaditeľov rôznych škôl, takže ide o projekt z praxe. Pozerá sa tam na rôzne varianty, výnimky, keď musia školy zotrvať v systéme, ale aj to, ktoré školy by sa mohli nejakým spôsobom spojiť," povedal minister. Problémom podľa neho je aj situácia, keď majú obce v bezprostrednej blízkosti dve školy, ktoré nedokážu zafinancovať. Podľa ministra nie sú často takéto školy vybavené, nemajú telocvičňu, jedáleň či knižnicu, učitelia nie sú zaplatení tak, ako by mali byť. "Chceme sa pozrieť aj na túto problematiku, ako ich motivovať k tomu, aby sa takéto školy spájali a splynuli," povedal minister.



Na otázku, či plánuje rušiť malotriedne školy, odpovedal, že ide o školy, ktoré sú v oblastiach, kde nie je iná možnosť vzdelávania. "Je nezmysel, aby ste sedemročné deti vozili autobusom do najbližšej školy. Nad niečím takým neuvažujeme. Ak bude vôľa zo strany starostov, tak podpora z našej strany bude finančná, čo sa týka autobusov," priblížil Gröhling. Keď sa rozhodne obec, že chce takú školu zrušiť a deti by sa mali niekde voziť, ministerstvo školstva plánuje byť súčinné v tom, že bude preplácať náklady na autobus, ale aj na personál.