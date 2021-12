Gröhling: Tento rok sa nepodarilo zjednotiť priamo riadené organizácie

Bratislava 28. decembra (TASR) – V roku 2021 sa rezortu školstva nepodarilo zjednotenie priamo riadených organizácií. Pôvodne rezort školstva plánoval zjednotiť štyri takéto organizácie - Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, IUVENTA a Slovenská pedagogická knižnica do jednej k 1. januáru 2022. To sa však nepodarí. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) v rozhovore pre TASR uviedol, že ide o pomerne komplikovaný proces.



Šéf rezortu školstva pripomenul, že ministerstvo má pod sebou 17 priamo riadených organizácií. Tvrdí, že doteraz nefungovali dostatočne efektívne a ich úlohy sa často prekrývali.



Štyri z priamo riadených organizácií sa majú zlúčiť pod jednu. Konkrétne sa majú spojiť Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, IUVENTA a Slovenská pedagogická knižnica. "Spoločne vytvoria Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Toto zjednotenie prebehne k 30. júnu 2022 a už teraz jednotlivé inštitúcie robia kroky smerom k spojeniu," priblížil minister školstva.



"Našim cieľom je, aby táto organizácia fungovala efektívnejšie, pružnejšie a bola nápomocná učiteľom aj mladým ľuďom. Ide o logické spojenie," povedal. Ako ďalej vysvetlil, Štátny pedagogický ústav má na starosti zmeny v obsahu vzdelávania, Metodicko-pedagogické centrum zas zastrešuje vzdelávanie a prípravu učiteľov. "Tieto dve veci sú úzko prepojené, preto by mali byť zastrešené jednou organizáciou," uzavrel.