Gröhling: Učiteľov chceme odmeňovať cez príplatky za činnosť i výkon

Bratislava 23. januára (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce odmeňovať učiteľov aj cez príplatky za činnosť, výkon a aktivitu. Uvažuje sa o troch spôsoboch, pre TASR to uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).



Pedagogickým zamestnancom sa od januára platy celoplošne nezvýšili. "Chceme odmeňovať učiteľov za činnosť, výkon a aktivitu cez jednotlivé príplatky," uviedol Gröhling. Prvý z príplatkov by sa mal zamerať na životné náklady učiteľa. Druhým je príspevok za vyvíjanú činnosť alebo výkon. Tento balík financií by mal transparentným spôsobom prerozdeľovať riaditeľ školy. A tretím príplatkom by mal byť príplatok za kvalitu, ktorý sa však bude ešte odsúvať. "Pretože o kvalite vzdelávania sa potrebujeme ešte veľa rozprávať, lebo nie je jednoduché nastaviť jednotlivé kritériá. Nemôžete porovnávať školu pre mimoriadne nadané deti a školu pre deti zo sociálne vylúčených spoločenstiev, nemôžete mať na toto jedno meradlo," poznamenal minister.



"Verím, že v roku 2021 sa nám podaria aspoň dva samostatné príplatky – za výkon, teda za niečo, čo robí pedagóg navyše, a druhým príplatkom je príspevok na základe životných nákladov," povedal. Na to, koľko financií by malo byť na tento zámer vyčlenených, minister nedokázal konkrétne odpovedať. Tvrdí, že je to zatiaľ predčasná otázka, pretože musia dohodnúť s ministerstvom financií jednotlivé pravidlá a aj objem finančných prostriedkov, ktoré sa na to použijú. "Aby ich mohli dostávať aj ďalší rok v rámci štátneho rozpočtu a aby išlo o sumu, ktorú nám budú môcť garantovať z ministerstva financií," uzavrel minister školstva.