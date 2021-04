Gröhling: Uvažujeme o tom, že prijímacie pohovory na SŠ budú prezenčné

Bratislava 10. apríla (TASR) - Stále uvažujeme o tom, že prijímacie pohovory na stredné školy budú prezenčnou formou. Počas týždňa to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



Podľa šéfa rezortu školstva je to dôležité napríklad pri osemročných gymnáziách a bilingválnych odboroch. "Takže sa budeme snažiť nastaviť ich nejakým spôsobom, aby mohli prebehnúť," povedal. Ako tvrdí, na rezorte školstva vnímajú pozitívny trend v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Verí, že postupne dôjde nejakým spôsobom k uvoľňovaniu opatrení.



V súvislosti s možným realizovaním prijímacích pohovorov minister poznamenal, že diskutovali s jednotlivými asociáciami. Zameriavali sa na to, ako budú vedieť nastavovať podmienky, v akých skupinách budú robiť jednotlivé prijímacie pohovory alebo v akých časových horizontoch budú. "Samozrejme, toto budú upravovať jednotliví zriaďovatelia a školy a my budeme súčinní," dodal minister školstva.



Z dôvodu zrušenia prijímacích skúšok na stredné školy v tomto roku vznikla aj petícia, ktorú podpísalo viac ako 8900 ľudí. Signatári petície žiadajú ministra školstva, aby stredné školy v roku 2021 rozhodovali o prijatí na základe aritmetického priemeru od 5. ročníka. Myslia si, že vedomosti žiakov sa dajú dostatočne posúdiť na základe ich päťročného štúdia. Poukazujú napríklad aj na nerovnosť vedomostí, ktoré žiaci získali z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Uviedli aj to, že tento rok boli zrušené aj maturitné skúšky a pýtajú sa, čím sa žiaci deviateho ročníka líšia od maturantov. Signatári petície uviedli, že pandemická situácia nedovoľovala riadnu prípravu na prijímacie skúšky. Žiaci sa podľa nich nemohli zúčastňovať doučovaní, krúžkov a iných voľnočasových aktivít na prípravu spoločne s pedagógmi.



V petícii sa taktiež uvádza, že sa nemá zabúdať ani na žiakov zo sociálne slabších alebo početných rodín, ktorí nemali respektíve nemajú dlhodobo vhodné prostriedky na online výučbu. "Nezabúdajme ani na žiakov, ktorí majú rodinné problémy, alebo na nich súčasná situácia nepriaznivo vplýva - depresie, rôzne iné psychické choroby, ktoré im sťažujú prípravu. Zvlášť, keď momentálne nemajú osobný kontakt so svojimi spolužiakmi a učiteľmi, ktorí by im mohli pomôcť," uvádza sa v texte petície.



V tomto školskom roku sa budú prijímacie skúšky na stredné školy konať v riadnych termínoch, a to od 3. do 14. mája. Forma ich uskutočnenia, dištančným alebo prezenčným spôsobom, závisí od vývoja epidemiologickej situácie. Pravidlá pre prijímacie konanie na stredné školy boli uverejnené ešte v januári tohto roka.