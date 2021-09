Gröhling: Už nemôže dôjsť k tomu, že by sme kompletne zatvorili školy

Bratislava 1. septembra (TASR) - Už nemôže prísť k tomu, že by sme mali kompletne zatvorené všetky školy v krajine. Pri príležitosti začiatku nového školského roka 2021/2022 v porovnaní s tým predchádzajúcim rokom to v rozhovore pre TASR uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).



"Veľmi dôležitá zmena, ktorá sa podarila oproti predchádzajúcej vlne, je, že bol upravený COVID automat. Nastavený je tak, že všetky školy, všetky deti a okresy budú stále otvorené, a takéto uvoľnenie máme len v školstve," povedal minister školstva. Zároveň je veľmi rád, že zo strany vlády, ministerstva zdravotníctva aj epidemiológov si uvedomujú, že už nemôže prísť k tomu, aby boli zatvorené školy kompletne.



Minister školstva poznamenal, že v rámci pozitivity žiakov sa budú zatvárať len jednotlivé triedy, nie celé školy. "Som veľmi rád, že sme dokázali vyčleniť finančné prostriedky na pomoc školám. V predchádzajúcom období sme distribuovali rúška a iné pomocné materiály a mali sme spätnú väzbu, že nie všetky školy potrebovali tieto veci," priblížil Gröhling s tým, že preto sa rozhodli radšej poslať školám finančné prostriedky. Následne ich školy môžu využiť na to, čo chcú.



Rozdiel oproti septembru 2020 a septembru 2021 vidí minister aj v možnosti očkovania. "Máme za sebou výraznú kampaň Za otvorené školy, kde sme sa stretávali s jednotlivými zriaďovateľmi, mali sme spoločné výzvy s predstaviteľmi cirkví či mládežníkov," povedal. Ako dodal, na rezorte školstva fungovalo aj call centrum, aby podporili váhajúcich či nerozhodných ľudí v rámci očkovania.



Minister poznamenal, že v septembri navštívi ešte Banskobystrický kraj, kde plánujú spustiť očkovanie priamo na školách.