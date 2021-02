Gröhling: V prvej fáze zaočkujeme viac než 16.000 učiteľov

Na snímke očkovanie učiteľov proti ochoreniu COVID-19 vo vakcinačnom centre UNLP Košice 13. januára 2021. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 13. februára (TASR) - V prvej fáze očkovania učiteľov proti ochoreniu COVID-19, ktorá začala v sobotu, dostane vakcínu viac než 16.000 z nich. V sobotu to bude 4600 a v nedeľu (14. 2.) ďalších 8000 zamestnancov škôl. Na sobotnom brífingu to pred Univerzitnou nemocnicou Bratislava v Ružinove vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že v očkovaní sa bude pokračovať aj od pondelka (15. 2.).Minister vyzval riaditeľov škôl, aby si skontrolovali svoje mailové schránky a v prípade potreby doobjednali svojich učiteľov na nedeľné očkovanie.uviedol Gröhling.V najbližších dňoch sa môžu dať zaočkovať pedagogickí zamestnanci, ktorí majú 55 rokov a menej. S postupným dovozom ďalších dávok vakcín plánuje rezort školstva preočkovať všetkých zamestnancov v školstve, ktorí o to prejavia záujem. Zároveň bude ministerstvo postupne identifikovať ďalšie skupiny zamestnancov a s pribúdajúcim počtom vakcín budú na očkovanie pozývané ďalšie skupiny pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.Prihlasovanie prebehne v dvoch kolách, pričom vo štvrtok (11. 2.) bolo spustené prihlasovanie sa uvedených pedagogických zamestnancov vo veku do 55 rokov vrátane. Prihlasovanie vo veku nad 55 rokov bude spustené v priebehu najbližších dní. Link na registrovanie bude zasielaný riaditeľom postupne. Prvá fáza očkovania by mala trvať najbližšie tri týždne, pričom s očkovaním sa začne v sobotu. Následne sa budú identifikovať ďalšie skupiny zamestnancov tak, aby boli všetci zaočkovaní v čo najkratšom čase.