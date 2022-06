Gröhling verí v zvýšenie platov učiteľov, Pellegrini hovorí o cirkuse

Na archívnej snímke nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini, 24. mája 2022 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 5. júna (TASR) - Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) verí, že učitelia sa dočkajú lepších platov. Tvrdí, že absolvoval stretnutia so zástupcami Ministerstva financií (MF) SR a riešenie stojí na jednom podpise ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Skonštatoval to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegirni hovorí o cirkuse. Učitelia sú podľa neho rukojemníci sporov SaS a Matoviča.Minister školstva namieta spájanie platov učiteľov s výberom z mimoriadneho zdanenia príjmov z ruskej ropy alebo s výberom dane z alkoholu. Poznamenal, že štát už má dostatočný nadvýber v rámci inflácie a tieto financie by mali ísť do školstva. Zdôraznil, že platy pedagógom nemôže zvýšiť, pokiaľ výdavky nemá kryté v rozpočte. Navrhované zvýšenie o desať percent predstavuje 180 miliónov eur, pričom tieto peniaze podľa jeho slov musia dostať z MF. Pripomenul, že na riešení situácie sa zhodli koaličné strany vo vládnom programe. Jeden človek si podľa neho povedal, že bude hrať divadlo, počká do protestu, a potom príde s riešením. "" uviedol.Pellegrini vidí pri školstve viacero problémov. Poznamenal, že jeho poslanci sú v Národnej rade (NR) SR schopní zahlasovať za mimoriadne zdanenie príjmov z ruskej ropy, ako aj za zvýšenie daní z alkoholu. Súhlasí však s Gröhlingom, že financie na platy učiteľov musia byť stabilné. Spájanie platov učiteľov s daňami z alkoholu či hazardu považuje za trápne. Podotkol, že premiér Eduard Heger (OĽANO) by mal buchnúť po stole, a nie nechať biť sa ministrov financií a školstva.Čo sa týka schváleného balíka protiinflačnej pomoci, Pellegriniho poslanci ho v parlamente nepodporia v prípade vetovania prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou bez toho, aby obsahoval pomoc seniorom. Gröhling nepovedal, či by sa mala hlava štátu s balíkom obrátiť na Ústavný súd (ÚS) SR. Vie to podľa neho sama dostatočne posúdiť. Voľnočasové poukazy označil za nezodpovedné hazardovanie s verejnými financiami v situácii, keď nemá kto riadne učiť.Obaja sa vyjadrili aj k avizovanej petičnej iniciatíve, ktoré má smerovať k predčasným voľbám. Pellegrini hovorí o potrebe nastaviť referendovú otázku tak, aby bola ústavná. Následne začnú so zberom podpisov. Vyzbierať ich chcú čo najskôr, aby sa mohlo referendum spojiť s jesennými komunálnymi voľbami.Gröhling sa predčasných volieb neobáva. Podporuje referendum ako demokratický nástroj. Na avizovanom referende sa však nezúčastní. "" podotkol aj v súvislosti so súčasnou vládou.Gröhling nepovedal, či SaS pôjde do prípadnej vlády s Hlasom-SD. Osobne by do toho nešiel, rozhodovať bude strana. Nateraz majú podľa neho zadefinované, že nepôjdu so Smerom-SD, SNS a fašistami. Predstaviť si to nevie ani Pellegrini. Obaja popreli, že by dopredu boli dohodnutí na spoločnej vláde. Najprv podľa neho musia rozhodnúť ľudia, koho do parlamentu pošlú. Hlas-SD podľa neho vie poskytnúť lepšiu víziu ako Smer-SD s Robertom Ficom.