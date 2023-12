Gröhling: Vláda po vyjadrení Lipšica stratila argumenty na zmeny ÚŠP

Bratislava 6. decembra (TASR) - Vláda prišla o argument pri snahe zmeniť postavenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), keďže jeho šéf Daniel Lipšic avizoval ochotu z funkcie odísť pri garancii zachovania úradu. Skonštatoval to podpredseda SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling. Odvoláva sa aj na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD).



"Oceňujem krok Daniela Lipšica, ktorý vyhlásil, že sa vzdá funkcie, ak bude vláda verejne garantovať, že nezasiahne do postavenia ÚŠP a jeho prokurátorov. Takéto rozhodnutie považujem za správne, hlavne v kontexte snáh koalície zasahovať do špeciálnej prokuratúry. Ak doteraz Fico a spol. tvrdili, že im prekáža Daniel Lipšic ako špeciálny prokurátor, teraz prišli o argument," uviedol Gröhling.



Zároveň podotkol, že koalícia tak nemá dôvod zasahovať do práce inštitúcie, ktorá má opodstatnenie v boji s korupciou. "Vláda by sa preto mala zdržať krokov, ktoré budú mať vážne negatívne dosahy na právny štát na Slovensku," apeloval poslanec.



Lipšic v utorok (5. 12.) zdôraznil, že boj proti organizovanému zločinu a korupcii nie je a ani nemôže byť postavený na jednej osobe. Preto je pripravený sa vzdať funkcie. Zdôraznil, že zrušenie ÚŠP by malo negatívne následky pre celé Slovensko.



Premiér cez víkend vyhlásil, že urobí všetky potrebné kroky na to, aby Lipšic odišiel z úradu. Nepovedal, či zostane fungovať Špecializovaný trestný súd.