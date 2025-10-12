< sekcia Slovensko
Gröhling: Vražda na Zámockej bola spôsobená šírením nenávisti
V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo večer 12. októbra 2022 pred podnikom, ktorý navštevovala LGBTI+ komunita, k streľbe.
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Dvojnásobná vražda na Zámockej ulici v Bratislave spred troch rokov bola spôsobená systematickým šírením nenávisti a radikalizáciou. Čas nedokáže nikto vrátiť, jediné, čo krajina môže urobiť, je poučiť sa a pochopiť, že šírenie nenávisti nemá v spoločnosti miesto. Na sociálnej sieti to v deň tretieho výročia teroristického útoku uviedol predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling.
„V krajine, ktorá sa radikalizuje, neostane v bezpečí nikto. Všetci na Slovensku chceme žiť v bezpečnej a pokojnej krajine. Nikto nechce byť terčom útokov či nenávisti. Pamätajme na to nielen pri spoločenských diskusiách, politike, ale aj v bežnom živote,“ napísal Gröhling.
V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo večer 12. októbra 2022 pred podnikom, ktorý navštevovala LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja ľudia. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad orgány činné v trestnom konaní klasifikovali ako terorizmus. Vyšetrovanie ukončili v januári 2024.
