Gröhling vyzval pred nástupom do škôl na využitie samotestov

Bratislava 9. januára (TASR) – Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) vyzval pred pondelkovým (10. 1.) nástupom do škôl na využitie samotestov. Uviedol to na sociálnej sieti.



"Od septembra 2021 bolo distribuovaných celkovo 14,5 milióna samotestov. Na konci decembra 2021 išlo do okresných úradov v sídle kraja 1,5 milióna a v tomto týždni ďalších 1,5 milióna samotestov," priblížil minister školstva. Tie si je podľa jeho slov možné následne vyžiadať od školy.



Gröhling poznamenal, že na jednej strane očkovanie dokáže ochrániť ľudí vo veľkej miere pred ťažkým priebehom. "Na druhej strane test nám dá aktuálnu informáciu o zdravotnom stave a môže predísť možnému šíreniu vírusu. Aj takýmto spôsobom môžeme sami pomôcť k čo najbezpečnejšiemu prostrediu na školách a k fungujúcim školám," uviedol. Zopakoval však, že vírus nikde neodchádza, jeho šírenie sa nezastaví a opätovne vyzval na očkovanie.



Po predĺžených zimných prázdninách sa v pondelok 10. januára opäť začína prezenčné vyučovanie v materských, základných aj stredných školách. Školy sa znovu začínajú riadiť takzvaným školským semaforom.