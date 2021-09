Gröhling: Z plánu obnovy vyčerpáme prvých 15 miliónov eur

Bratislava 21. septembra (TASR) – Prvé financie, ktoré rezort školstva z plánu obnovy vyčerpá v objeme 15 miliónov eur, sú zamerané hlavne na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov ohrozených školským neúspechom. Informoval o tom v utorok počas tlačovej konferencie minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Opatrenia majú smerovať do školských klubov detí, personálu materských škôl či doučovania.



"Naším cieľom je takýchto žiakov podporiť od materskej až po strednú školu a pomôcť im tak uspieť," povedal šéf rezortu školstva. Ide o štyri typy investícií. Prvou je výzva na pomocných vychovávateľov do materských škôl. "Pomocní vychovávatelia sa budú prioritne venovať päťročným deťom prioritne zo znevýhodneného prostredia či so zdravotným znevýhodnením," konkretizoval minister školstva s tým, že pribudnú na 340 materských školách. Celková alokácia je vo výške viac ako osem miliónov eur.



Rezort školstva chce tiež podporiť školské kluby detí. "Pravidelná návšteva školských klubov detí žiakom veľmi pomáha, no niektorí rodičia si nemôžu dovoliť uhradiť poplatky. Preto preplatíme mesačne poplatky za školské kluby detí deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia," opísal minister školstva. Dotknúť sa to môže až 17.500 žiakov mesačne, ktorí nemali možnosť navštevovať školské kluby detí. Investovať podľa slov ministra školstva sa bude celkovo 2,2 milióna eur.



Ďalším opatrením je doučovanie v školách, ktoré začalo ministerstvo preplácať na jar tohto roku. Od októbra v tom bude rezort pokračovať, pričom rozpočet narástol 2,5-násobne na 3.750.000 eur. "Tento rok sa bude môcť do doučovania zapojiť od 24.000 do 40.000 žiakov mesačne. Chceme, aby mali žiaci poskytnuté doučovanie priamo na škole, kde sa im budú venovať ich učitelia," vysvetlil Gröhling. Doučovanie bude podľa slov ministra školstva zamerané na žiakov základných i stredných škôl.



Štvrtá výzva je zameraná na neštátny sektor. "Chceme zachytiť aj prípady, keď žiaci potrebujú doučovanie, ale škola nemá potrebný personál. V tomto prípade občianske združenie, komunitné centrum či iné organizácie vyškolia doučujúcich a poskytnú ich škole," objasnil šéf rezortu školstva. Zároveň doplnil, že ministerstvo pripravuje ďalšiu samostatnú výzvu na doučovanie z vlastných zdrojov. Určená bude pre neštátne organizácie, ktoré nebudú školiť nový personál, ale poskytnú už svoj existujúci personál na doučovanie v školách.



Financie z plánu obnovy majú okrem iného smerovať na výstavbu a prestavbu materských škôl, odstránenie dvojzmennej prevádzky v školách, digitalizáciu či debarierizáciu škôl.