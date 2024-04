Gröhling: Zákon k medveďom je nebezpečný, rieši aj vlky a rysy

Bratislava 18. apríla (TASR) - Vládny zákon k riešeniu situácie s medveďmi je nebezpečný. Okrem medveďov tiež rieši vlkov, šakaly či ohrozené rysy. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok uviedol opozičný poslanec Branislav Gröhling (SaS). Poslanec za SaS Alojz Hlina identifikoval v novele šesť chýb.



"Javí sa mi zvláštne riešiť problém s medveďom v zákone o civilnej ochrane. Nedáva to nijakú logiku. To je ako keby sme v energetike riešili audiovizuálny fond," skonštatoval Hlina. Je podľa neho nepatričné vložiť problém veľkých šeliem medzi zemetrasenie, pandémiu, teroristický útok.



Problém vidí Hlina v spôsobe nakladania s vnadiskami. Zákonodarca podľa neho v návrhu zákona priznal, že existujú vnadiská, ktorými sa veľké šelmy vnadili. "Zákon nehovorí o tom, že nebudú vnadiská či zakazuje vnadiská na nejakých miestach. On hovorí, že ich nemôžete robiť s úmyslom vnadiť veľké šelmy," priblížil Hlina.



Poukázal taktiež na "vágnosť" formulácie, ktorou sa spúšťajú procesy na vyhlásenie mimoriadnej situácie. Nie je tam podľa poslanca daný žiadny parameter na jej vyhlásenie.



Počas mimoriadnej situácie môže iným spôsobom prebiehať verejné obstarávanie, pripomína Hlina. "V praxi to môže znamenať, že sa zrazu starosta alebo na okresnom úrade rozhodnú kúpiť džíp alebo 4x4, aby medveďa mohli naháňať, bez obstarávania," poznamenal. Pri mimoriadnej situácii môžu orgány štátnej správy podľa Hlinu vťahovať verejnosť do svojich procesov.



Hlina priznal, že problém s medveďmi je reálny a treba ho riešiť. Navrhuje zmenu zákona o poľovníctve, kam podľa neho medveď vecne a príslušne patrí. SaS je pripravená rozprávať sa s ministerstvom životného prostredia o tomto probléme. Podľa Gröhlinga navrhovali zriadiť komisiu, kde by problém s medveďmi prediskutovali a opozícia a koalícia by to vyriešili spoločne.



Vláda v stredu (17. 4.) schválila novely zákona o ochrane prírody a zákona o civilnej ochrane, aby sa pre výskyt medveďa hnedého mohla vyhlasovať mimoriadna situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku. Po jej vyhlásení by malo byť zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli prilákať veľké šelmy. Zároveň by samospráva mala byť povinná odstrániť už existujúce vnadiská na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. Taktiež odporučila parlamentu, aby návrh schválil v skrátenom legislatívnom konaní.