Gröhling: Záujem rodičov o samotestovanie žiakov bol veľmi vysoký

Bratislava 31. augusta (TASR) - Avizovaný záujem zo strany rodičov o dobrovoľné samotestovanie žiakov doma, ktorý prechádzal cez školy a okresné úrady, bol veľmi vysoký. V rozhovore pre TASR to potvrdil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Presné čísla o samotestovanie antigénovými testami však zatiaľ nevedel konkretizovať.



Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem, rezort školstva poskytne PCR kloktacie testy pre základné a špeciálne základné školy. Okrem toho žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavili záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma.



"Som veľmi rád, že rodičia zodpovedne pristupujú k tomu, čím dávajú najavo to, že chcú, aby boli školy čím dlhšie otvorené. My sme vyčlenili prvé dva milióny testov, z ktorých sme už prvý balík distribuovali. Viacej sme nevedeli distribuovať z dôvodu kapacity okresných úradov," priblížil minister školstva. Tak ako sa budú vyskladňovať jedny testy, tak druhé sa podľa šéfa rezortu školstva naskladnia. "A my urobíme všetko preto, aby sme vedeli vykryť celú požiadavku, ktorá príde," povedal Gröhling.



Rezort školstva odporúča samotestovanie realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. Každý žiak, ktorého rodič prejavil záujem, dostane sadu 25 kusov testov na domáce testovanie. V prípade pozitívneho výsledku samotestovania antigénovým testom žiaka počas školského roka, žiak zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup a oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok.



V prípade PCR kloktacích testov sa záujem podľa Gröhlinga hýbe okolo 80.000 detí. Samotné testovanie sa bude realizovať od 2. do 5. septembra. Rezort školstva upozorňuje, že možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci základných a špeciálnych základných škôl, aj zaočkovaní, či tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.



V novom školskom roku 2021/2022 sa školy nebudú zatvárať plošne, vyžadovať sa nebude ani test na nový koronavírus. V prípade pozitívneho prípadu sa bude postupovať podľa vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.