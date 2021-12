Gröhling: Zmeny v školskom zákone upravia prijímacie skúšky

Bratislava 27. decembra (TASR) – Úpravy v novelizovanom školskom zákone prinesú viacero zmien. Jednou z nich sú úpravy v prijímacích skúškach na stredné školy. Uviedol to v rozhovore pre TASR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).



Žiak si podľa slov ministra bude môcť podať dve klasické a dve talentové prihlášky a určí si poradie škôl podľa priority. Následne nastúpi na tú školu, kde úspešne zloží prijímacie skúšky a ktorá bude v jeho poradí najvyššie.



V zákone sa definujú aj nové profesie, konkrétne školskí digitálni koordinátori a školské zdravotné sestry. "Už teraz pilotne pôsobia školskí digitálni koordinátori už na asi 300 školách. Ich úlohou je podporovať digitálnu gramotnosť učiteľov a žiakov, vzdelávať ich vo využívaní digitálnych technológií vo výučbe a zavádzať ich používanie do procesy vyučovania," povedal minister školstva.



Ďalej bude výraznou zmenou podľa neho aj reforma poradenského systému, na základe ktorého sa prideľujú asistenti. "Do systému sa zavedú jednotné diagnostické postupy a metódy a pre rodičov a žiakov bude prehľadnejší a jednoduchšie dostupný," uviedol šéf rezortu školstva. Táto zmena však nastane až od roku 2023.