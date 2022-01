Gröhling: Zmyslom vzdelávacích cyklov je dať školám istú flexibilitu

Bratislava 8. januára (TASR) – Zmyslom vzdelávacích cyklov je dať školám istú flexibilitu a možnosť presúvať učivo čiastočne medzi ročníkmi, ak si to žiaci vyžadujú. V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) v súvislosti s tým, či už žiaci napríklad napredujú rýchlo a dokázali by prebrať ďalšie učivo alebo, naopak, potrebujú učivo preopakovať a upevniť.



Tento systém nerozčleňuje obsah učiva po ročníkoch, ale po skupinách ročníkov podobne, ako je to v zahraničí. "Tieto skupiny ročníkov nazývame cykly. Ročníky, samozrejme, zostávajú a v jednej triede nebudú deti z viacerých ročníkov, ako sa to niekedy mylne hovorí," vysvetlil šéf rezortu školstva.



Aktuálne sa niekoľko škôl takpovediac iba predpripravuje na zavedenie cyklov. Od septembra 2023 by sa mali pilotne zavádzať v niekoľkých školách. "V januári 2022 budeme bližšie informovať verejnosť o základných zmenách vo vzdelávacích oblastiach. Tento dokument budú môcť všetci pripomienkovať počas prvého polroka roku 2022," uzavrel minister školstva.