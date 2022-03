Na zapojenie do výzvy Učitelia pre 21. storočie ostáva pár dní

Bratislava 28. marca (TASR) - Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do systémovej zmeny vzdelávania, majú posledné dni na prihlásenie sa do výzvy Učitelia pre 21. storočie. Rezort školstva vyhlásil prvé kolo výzvy na vytvorenie regionálnych centier podpory učiteľov. Upozornil na to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že ich cieľom bude prostredníctvom mentorov poskytovanie individuálneho poradenstva s prechodom na nový systém výučby. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.



Do výzvy sa je možné zapojiť do 31. marca. V regionálnych centrách nájdu učitelia, ale aj riaditelia škôl pomoc a podporu pri zavádzaní zmien v rámci reformy Vzdelávanie pre 21. storočie. Rezort plánuje otvoriť prvých 16 regionálnych centier v septembri. Postupne počas troch rokov vznikne 40 centier. Ich úlohou je poskytnúť školám podporu prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností na regionálnej úrovni.



"Chceme, aby vzdelávanie učiteľov skutočne reagovalo na potreby praxe. Preto ho budú mať na starosti skúsení učitelia a riaditelia. Tí budú pracovať ako mentori v regionálnych centrách. Navyše budú aj naďalej vyučovať na školách, a tak ostanú v kontakte s praxou," povedal minister školstva. Mentori budú podľa jeho slov učiteľom poskytovať poradenstvo, vzdelávať ich v oblasti inovatívnych metód výučby a pripravovať na zmeny v učive.



V regionálnych centrách budú mať učitelia možnosť nájsť svojich mentorov. Ich úlohou bude poskytnúť kolegom - učiteľom individuálne poradenstvo a pomoc s prechodom na nové učivo a nový systém výučby. V rámci Slovenska bude pôsobiť 400 odborne vyškolených mentorov. Na čiastočný úväzok budú naďalej učiť na škole, a zároveň budú poskytovať mentoring ako zamestnanci regionálnych centier.



Centrá budú lokalizované po celom Slovensku tak, aby mal každý učiteľ vo svojom regióne dostupné aspoň jedno takéto podporné centrum. "Ak chceme dosiahnuť zvýšenie kvality vzdelávania a prispôsobiť naše školy podmienkam a potrebám 21. storočia, nestačí upraviť legislatívu a vytvoriť nové štátne vzdelávacie programy. Pozitívne zmeny v triedach sa prejavia, keď na nich budeme pracovať v úzkej spolupráci s tými učiteľmi, ktorí cítia potrebu zmeny, sú ochotní pracovať na sebe," uviedol riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní na ministerstve školstva Martin Kríž.



V aktuálnom školskom roku začali fungovať prvé regionálne centrá pre okres Rožňava a druhé pre okresy Martin a Turčianske Teplice.