Gröhling:Nevyužité peniaze z letných škôl pôjdu na regionálne školstvo

Bratislava 28. júla (TASR) – Zvyšné peniaze, ktoré nebudú využité na letné školy, pôjdu na regionálne školstvo. Potvrdil to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



Ministerstvo vyčlenilo na letné školy 500.000 eur, pričom na základe ohodnotenia jednotlivých žiadostí rozdelilo 372.600 eur pre 242 žiadateľov. "Rezort školstva tak podporí 242 škôl, ktoré budú realizovať letnú školu pre 8499 detí v 577 cykloch, celkom v dĺžke trvania 19.085 hodín," uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Nevyužité peniaze z tohto zámeru plánuje rezort nasmerovať do regionálneho školstva. "Finančné prostriedky, ktoré ostali z letných škôl, sa budeme snažiť investovať od septembra v prípade nejakej druhej vlny, aby sme vedeli zabezpečiť tlač materiálov v oblastiach, kde nevieme zabezpečiť dištančné vzdelávanie," priblížil Gröhling.



Letné školy môžu žiaci navštevovať od 10. do 28. augusta, vždy od pondelka do piatka. Sú dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Vzdelávanie bude mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter. Ich cieľom je aj pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli, alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy.