Gröhling: Verím, že od septembra začneme dávať stabilizačné príspevky

Bratislava/Humenné 30. júna (TASR) – Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) verí, že od septembra budú vedieť dávať stabilizačné príspevky. Tvrdí, že musia pristúpiť k tomu, aby sa zvýšilo ohodnotenie zamestnancov v školstve, spustili sa nielen stabilizačné, ale aj ostatné príspevky, ktoré sľubovali pred voľbami. Počas posledného dňa v školskom roku 2021/2022 v Humennom uviedol, že ide o jedinú možnosť, ako zastabilizovať učiteľov jednotlivých predmetov.



V niektorých školách majú podľa ministra školstva problém s učiteľmi prvého stupňa, inde zas chýbajú napríklad pedagógovia cudzích jazykov, informatiky či fyziky. Poukázal na to, že na vyriešenie tohto problému navrhujú stabilizačný príspevok. "Okrem toho, že sa budú plošne a systémovo zvyšovať platy, by sme riaditeľom škôl poskytli samostatný balík finančných prostriedkov, ktoré budú môcť oni prerozdeľovať," uviedol Gröhling. Priemerne to podľa neho vychádza na štyri milióny eur mesačne pre celé Slovensko a 50 eur na jedného učiteľa. "Sumu dostane riaditeľ školy a on ju následne prerozdeľuje," vysvetlil šéf rezortu školstva.



Inštitút vzdelávacej politiky nedávno zverejnil, že do roku 2025 môže chýbať takmer 8600 učiteľov. Gröhling poukázal na vysoký vekový priemer zamestnancov škôl. Podľa neho sa o pár rokov môže stať, že dôjde k masívnemu odlevu učiteľov nie preto, že by nechceli pokračovať vo svojom zamestnaní, ale preto, že dosiahnu dôchodkový vek.



V súvislosti s vyjednávaním školských odborárov k téme vyšších platov verí, že sa dohodnú a v septembri nedôjde k štrajku. "Nechcem si predstavovať, že by boli školy v septembri zatvorené, s tým nemôžem súhlasiť. Myslím si, že školy sme tu už mali zatvorené dosť počas pandémie ochorenia COVID-19 a niečo také sa nemôže opakovať," vyhlásil minister. Navrhovaný jednorazový príspevok vo výške 500 eur pre zamestnancov štátnej a verejnej správy je podľa neho len "mimoriadna odmena". "My by sme mali pretaviť tieto finančné prostriedky do taríf, na základe ktorých budú mať všetci zamestnanci škôl zvýšené svoje ohodnotenie," uzavrel.



Slovenská komora učiteľov (SKU) odovzdala vláde vo štvrtok symbolicky okolo 200 vizitiek, ktoré obsahujú mená a odkazy tých učiteľov a zamestnancov, ktorí odchádzajú zo školstva. Od ministra školstva žiadajú, aby neodkladne na vládu predložil zákon, v ktorom bude návrh na zvyšovanie platov. Zároveň ho SKU vyzvala, aby schválenie takto formulovaného zákona podmienil svojou demisiou.