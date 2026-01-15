Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Grynkewich so Slovákmi rokoval o zosúladení plánov

Na snímke vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Alexus Grynkewich. Foto: TASR

Grynkewicha prijal v stredu (14. 1.) aj prezident SR Peter Pellegrini. Veliteľ rokoval aj so slovenským ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD).

Bratislava 15. januára (TASR) - Delegácia najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe NATO Alexusa Grynkewicha rokovala na Generálnom štábe Ozbrojených síl (OS) SR so slovenskými zástupcami o otázkach zosúladenia slovenských národných obranných plánov s plánmi Aliancie. Témou rokovaní bolo aj zapojenie Slovenska do ochrany členských štátov pred dronmi. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu OS SR Štefana Zemanoviča.

V popoludňajších hodinách zavítal generál Grynkewich na letisko v Kuchyni, kde pokračovalo rokovanie k odborným témam spolu s ukážkou najnovšej výzbroje vzdušných síl, ako aj aktivitami experimentálnych jednotiek OS SR zameraných najmä na pôsobenie proti dronovej hrozbe. Pred odletom zo Slovenska sa generál Grynkewich stretol aj s príslušníkmi španielskej jednotky dislokovanej na letisku v rámci predsunutých síl Aliancie v krajinách východného krídla NATO,“ uviedol hovorca.

