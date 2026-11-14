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Gubík: Gröhling si neuvedomuje zodpovednosť, ktorú máme pred voľbami
Predseda SaS nevystúpi na bratislavskom zhromaždení pri príležitosti 17. novembra.
Autor TASR
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Bratislava 14. novembra (TASR) - Je prirodzené, ak aj v rámci opozície súperia strany medzi sebou, mali by to však robiť programom a víziou, nie zahmlievaním pravdy a posúvaním reality. Predseda Maďarskej aliancie László Gubík to uviedol v reakcii na rozhodnutie lídra SaS Branislava Gröhlinga nevystúpiť na zhromaždení k 17. novembru na znak nesúhlasu s pozvánkou pre niektorých hostí.
„Z novembrového pódia by pán Gröhling najradšej vyhnal predsedu opozičnej Maďarskej aliancie, ktorý si predsavzal vymeniť politikov vedúcich Slovensko k ekonomickej katastrofe a morálnemu úpadku,“ upozornil Gubík. „Pán Gröhling si možno neuvedomuje zodpovednosť, ktorú máme rok pred voľbami,“ vyhlásil.
Odmieta zároveň Gröhlingovu konštrukciu, ktorou dáva do spojitosti Maďarskú alianciu s aktuálnym dianím v Maďarsku, kde dochádza k vyvodzovaniu zodpovednosti voči ľuďom blízkym bývalému premiérovi Viktorovi Orbánovi. „To je ich Očistec. Žiaľ, aj my máme ten svoj. A ak aj novembrové pódiá budeme považovať za politický ring, podávame tým pukance obžalovaným v kauze slovenského Očistca a celej koalícii. My to určite nechceme,“ vyhlásil predseda Maďarskej aliancie.
Predseda SaS nevystúpi na bratislavskom zhromaždení pri príležitosti 17. novembra. Oznámil to v sobotu na sociálnej sieti, ako dôvod uviedol, že nechce byť na jednom pódiu s predstaviteľmi Maďarskej aliancie. „Odmietam vystupovať na jednom pódiu s Maďarskou alianciou, ktorá v komunálnych voľbách spolupracovala s Republikou a dlhé roky bola predĺženou rukou maďarského premiéra Viktora Orbána, u ktorého blízkych ľudí teraz polícia nachádza skryté desiatky miliónov eur v hotovosti,“ vysvetlil líder liberálov. Na podujatí Gröhling nebude chýbať, chystá sa do davu medzi návštevníkov.
Hnutie PS pozvalo na zhromaždenie k 17. novembru stranu Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratov, Hnutie Slovensko, ako aj Maďarskú alianciu, hnutie Sme rodina a Sulíkovci, stranu Konzervatívci - Kresťanská únia i Za ľudí. Zástupcovia strán a hnutí majú vystúpiť na Námestí SNP v utorok 17. novembra o 17.30 h.
„Z novembrového pódia by pán Gröhling najradšej vyhnal predsedu opozičnej Maďarskej aliancie, ktorý si predsavzal vymeniť politikov vedúcich Slovensko k ekonomickej katastrofe a morálnemu úpadku,“ upozornil Gubík. „Pán Gröhling si možno neuvedomuje zodpovednosť, ktorú máme rok pred voľbami,“ vyhlásil.
Odmieta zároveň Gröhlingovu konštrukciu, ktorou dáva do spojitosti Maďarskú alianciu s aktuálnym dianím v Maďarsku, kde dochádza k vyvodzovaniu zodpovednosti voči ľuďom blízkym bývalému premiérovi Viktorovi Orbánovi. „To je ich Očistec. Žiaľ, aj my máme ten svoj. A ak aj novembrové pódiá budeme považovať za politický ring, podávame tým pukance obžalovaným v kauze slovenského Očistca a celej koalícii. My to určite nechceme,“ vyhlásil predseda Maďarskej aliancie.
Predseda SaS nevystúpi na bratislavskom zhromaždení pri príležitosti 17. novembra. Oznámil to v sobotu na sociálnej sieti, ako dôvod uviedol, že nechce byť na jednom pódiu s predstaviteľmi Maďarskej aliancie. „Odmietam vystupovať na jednom pódiu s Maďarskou alianciou, ktorá v komunálnych voľbách spolupracovala s Republikou a dlhé roky bola predĺženou rukou maďarského premiéra Viktora Orbána, u ktorého blízkych ľudí teraz polícia nachádza skryté desiatky miliónov eur v hotovosti,“ vysvetlil líder liberálov. Na podujatí Gröhling nebude chýbať, chystá sa do davu medzi návštevníkov.
Hnutie PS pozvalo na zhromaždenie k 17. novembru stranu Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratov, Hnutie Slovensko, ako aj Maďarskú alianciu, hnutie Sme rodina a Sulíkovci, stranu Konzervatívci - Kresťanská únia i Za ľudí. Zástupcovia strán a hnutí majú vystúpiť na Námestí SNP v utorok 17. novembra o 17.30 h.