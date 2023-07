Šéf úradu maďarskej vlády: Je ťažké posúdiť vývoj vzťahov so SR

Budapešť 27. júla (TASR) - Šéf úradu maďarskej vlády vo štvrtok vyjadril presvedčenie, že vývoj maďarsko-slovenských vzťahov v uplynulých mesiacoch je ťažké posúdiť. Na Slovensku totiž vládne úradnícka vláda, s ktorou podľa neho nie je možné strategicky plánovať ani vecne rokovať o dlhodobých plánoch.



Vedúci úradu vlády Gergely Gulyás to uviedol v reakcii na otázku servera blikk.hu týkajúcu sa vzťahov Budapešti s Bratislavou po nástupe slovenského premiéra maďarskej národnosti Ludovíta Ódora. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Server podotýka, že po vymenovaní Ódora sa v Maďarsku špekulovalo o tom, či tento krok pozitívne ovplyvní vývoj situácie maďarskej menšiny na Slovensku alebo maďarsko-slovenské vzťahy.



K výraznému zlepšeniu v prípade medzištátnych vzťahov však podľa blikk.hu nedošlo, napríklad aj preto, lebo Ódor ostro kritizoval nedávne vyjadrenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána na letnej univerzite Maďarov v sedmohradskom Baile Tušnad.



Ódor výrok Orbána o Slovensku ako o "odtrhnutom území" označil za neprijateľné. "Akékoľvek spochybňovanie územnej integrity Slovenska je neprijateľná vec. Neprospieva to ani bilaterálnym vzťahom a nepomáha to ani maďarskej menšie na Slovensku," vyhlásil premiér.



Podľa Gulyása je ťažké na otázku vývoja vzájomných vzťahov nájsť jednoduchú odpoveď. "Slovensko má úradnícku vládu. Súčasný kabinet nemá parlamentný mandát. Nie je teda možné plánovať zmysluplnú stratégiu, diskutovať o dlhodobých plánoch, realizovať ich, či aspoň začať realizovať ich so súčasnou vládou," konštatoval.



"Sme radi, že na Slovensku je premiérom Maďar, aj keď ho nevolí parlament, ale je predsedom úradníckej a vlády," dodal šéf úradu maďarskej vlády s poznámkou, že Budapešť čaká na septembrové voľby v SR a novú stabilnú slovenskú vládu, s ktorou bude možné pokročiť v budovaní bilaterálnych vzťahov.



