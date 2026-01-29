Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Gulyás:V otázke Benešových dekrétov slovenská vláda nemení svoj postoj

Na archívnej snímke Gergely Gulyás. Foto: TASR/Martin Baumann

Vzniknutú situáciu by bolo podľa Gulyása možné napraviť v rámci slovenského právneho systému.

Autor TASR
Budapešť 29. januára (TASR) - Slovenská vláda svoj postoj k legislatíve v otázke Benešových dekrétov nemení, konštatoval vo štvrtok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás. Podľa servera nepszava.hu Gulyás vyjadril názor, že vzniknutú situáciu by bolo možné napraviť v rámci slovenského právneho systému, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Je poľutovaniahodné, že slovenská vláda, ktorá v tomto smere urobila vážnu chybu, nemení svoj postoj,“ dodal šéf úradu vlády. Podľa neho slovenský kabinet nepriznáva, že príslušná novela trestného zákona je v rozpore s princípom odmietania kolektívnej viny, pričom obmedzovanie slobody slova je obzvlášť neprijateľné.

Vzniknutú situáciu by bolo podľa Gulyása možné napraviť v rámci slovenského právneho systému. „Podporujeme v tejto záležitosti iniciatívu maďarskej strany na Slovensku, ale nastolíme tento problém aj na medzinárodných fórach. Každému, kto utrpí ujmu kvôli Benešovým dekrétom, zabezpečíme právnu pomoc na medzinárodných fórach,“ zdôraznil šéf úradu vlády.

Podľa novely slovenského trestného zákona môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia, uviedol server index.hu.

Prezident SR Peter Pellegrini novelu podpísal pred Vianocami. Okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov. Zverejnená bola 27. decembra a nadobudla okamžitú účinnosť. Novela zákona vyvolala nespokojnosť maďarskej menšiny na Slovensku a ostro ju kritizovali aj maďarské politické osobnosti, dodal server.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
