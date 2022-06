Guvernérovi Národnej banky Slovenska P. Kažimírovi zrušili obvinenie

Bratislava 7. júna (TASR) - Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera zrušil obvinenie z prečinu podplácania bývalému ministrovi financií a guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi. Vedenie Generálnej prokuratúry (GP) SR o tom informovalo na utorkovej tlačovej konferencii. Vo veci má opäť konať a rozhodnúť špeciálna prokuratúra.



Kandera upozornil, že obvinenie vzniesli iba na základe výpovedí jediného spolupracujúceho obvineného, bývalého prezidenta finančnej správy Františka I. Poukázal na zásadné rozpory v jeho výpovediach, ktoré sa podľa neho týkajú "nie bezvýznamných" skutočností vrátane toho, kedy sa skutok stal. Na vznesenie obvinenia podľa neho neboli splnené zákonné podmienky. Na jeho zrušenie využil postup podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.







Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obvinil Kažimíra vlani v októbri z prečinu podplácania, ten následne podal voči obvineniu sťažnosť. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic ju koncom roka 2021 zamietol. V odôvodnení rozhodnutia odmietol snahu spochybňovať inštitút spolupracujúcej osoby. Kažimír označil obvinenie za nespravodlivé. Po jeho vznesení avizoval, že chce očistiť svoje meno.



Úrad špeciálnej prokuratúry na sociálnej sieti zverejnil uznesenie, ktorým špeciálny prokurátor zamietol Kažimírovu sťažnosť proti vznesenému obvineniu. "Z daného uznesenia jednoznačne vyplýva dôkazná situácia, ktorá postačovala na vznesenie obvinenia. Táto dôkazná situácia je v uznesení detailne vyhodnotená," priblížila špeciálna prokuratúra. Od vznesenia obvinenia sa navyše podľa Úradu špeciálnej prokuratúry dôkazná situácia proti Kažimírovi ešte posilnila, a to aj vykonaným znaleckým dokazovaním.



"Uznesenie špeciálneho prokurátora, chybné konanie, ktoré mu predchádzalo, ako aj uznesenie prokuratúra Úradu špeciálnej prokuratúry, boli zrušené a prokurátorovi ÚŠP bolo prikázané, aby vo veci znovu konal a rozhodol," zhrnul Kandera.



Poukázal na to, že trestné stíhanie založené na výpovediach jediného, tzv. korunného svedka, poskytujúceho pomoc pri odhaľovaní trestnej činnosti výmenou za beztrestnosť alebo iné výhody, vyžaduje od konajúcich orgánov osobitnú obozretnosť. "A to najmä z pohľadu, či výpovede takejto osoby sú konzistentné a či sú podporované inými, vo veci vykonanými objektívnymi dôkazmi," povedal Kandera. V Kažimírovom prípade to podľa neho nebolo naplnené. Zdôraznil, že nedostatky akéhokoľvek svedka v pamäťovej stope nemožno pripísať na ťarchu obvineného.