Gyimesi navrhuje,aby na zastupiteľstve mohol vystúpiť hlavný kontrolór

Bratislava 14. septembra (TASR) - Na rokovaniach obecného zastupiteľstva a zastupiteľstva samosprávneho kraja by mohol požiadať o slovo aj hlavný kontrolór obce či samosprávneho kraja. Navrhuje to koaličný poslanec Juraj Gyimesi (OĽANO), ktorý do parlamentu predložil návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorou sa mení aj zákon o samosprávnych krajoch. Navrhuje tiež, aby po novom uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra muselo obsahovať explicitné dôvody.



Ak v súčasnosti požiada o slovo na rokovaní zastupiteľstva napríklad poslanec Národnej rady (NR) SR, europoslanec, zástupca vlády či iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Po novom by to mohlo byť umožnené aj hlavnému kontrolórovi. Podľa Gyimesiho by sa tak posilnila transparentnosť a otvorenosť rokovania samosprávy.



Hlavný kontrolór má podľa poslanca z titulu svojej funkcie k dispozícii množstvo informácií o živote v obci, ktoré majú súvislosť s prerokovávanými bodmi na obecnom zastupiteľstve a môžu ovplyvniť rozhodovanie poslancov pri hlasovaní.



Gyimesi tiež chce, aby uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra explicitne obsahovalo dôvody odvolania. "V doterajšej právnej úprave tento dodatok absentoval, čo spôsobovalo nejednotný postup obcí a aplikáciu v praxi, keď niektoré samosprávy odôvodňovali uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra, iné nie," skonštatoval.



Rovnaké zmeny by sa mali podľa návrhu týkať aj hlavného kontrolóra samosprávneho kraja.



Poslanec navrhuje, aby bola nová legislatíva účinná od 1. januára 2021.