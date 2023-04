Gyimesi sa zatiaľ so SMK z Aliancie nedohodol na spoločnom postupe

Bratislava 1. apríla (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR György Gyimesi sa zatiaľ s platformou SMK z mimoparlamentnej strany Aliancia nedohodol na prípadnom spoločnom postupe v parlamentných voľbách či na mieste na kandidátke. Tvrdí, že nežiadal byť lídrom kandidátnej listiny. So zvyšnými platformami Aliancie nerokoval.



"Rokujem s jednou z platforiem strany Aliancia, ale sú tam ešte ďalšie dve platformy," podčiarkol Gyimesi. V prípade, ak by sa dohodli, že na kandidátke strany má miesto, bol by rád, ak by to povedali všetky jej tri platformy. "Nechcem byť tým, ktorý stranu rozbije na franforce," deklaroval. Zatiaľ neinicioval stretnutie so zvyšnými platformami strany. "Kým sa nedohodnem s najsilnejšou platformou, zbytočne budem rokovať s ostatnými dvoma," podotkol.



Upozornil, že podľa relevantných prieskumov to vyzerá tak, že ak sa všetci nespoja, strana v parlamente nebude. Na margo spolupráce Aliancie s Maďarským fórom Zsolta Simona uviedol, že ak sa dohodnú, neostáva mu nič iné, ako to rešpektovať.



To, že je súčasťou klubu OĽANO a zároveň rokuje so stranou Aliancia, sa podľa Gyimesiho nevymyká žiadnym štandardom a nevidí v tom problém. Predseda strany je podľa jeho slov informovaný o tom, že sa s SMK stretol. Na otázku, či bude kandidovať za OĽANO, ak sa s Alianciou nedohodne, odpovedal, že zatiaľ žiadnu dohodu nemá.



Republikové predsedníctvo Aliancie počas týždňa "v záujme vytvorenia spoločnej kandidátnej listiny maďarských strán" odsúhlasilo rozšírenie názvu strany na Aliancia-Maďarské fórum. László Sólymos z Aliancie už minulý víkend avizoval, že platforma Most-Híd bude presadzovať, aby Aliancia a Maďarské fórum išli do predčasných volieb spoločne.