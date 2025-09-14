< sekcia Slovensko
Gynekologička: Zmrazenie vajíčok je vhodné do 35. roku života ženy
Ženám, najmä po tridsiatke, odporúča dať si v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky vyšetriť ovariálnu rezervu, teda koľko vajíčok im zostáva vo vaječníkoch od narodenia.
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - Odber a zmrazenie vajíčok je vhodné do 35. roku života ženy, s vekom klesá ich kvalita aj počet. Upozornila na to gynekologička Ivana Francová z centra pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu GYN-FIV v Nitre. Podľa nej v súčasnosti čelí mnoho žien ohrozeniu plodnosti v dôsledku predčasného ovariálneho zlyhávania, operácií cýst, endometriózy či onkologických ochorení.
„Zmrazenie vajíčok je kľúčový preventívny krok, ktorý nevyžaduje partnera, uchované vajíčka môžu ženy využiť neskôr, keď budú po liečbe a rozhodnú sa založiť si rodinu,“ priblížila Francová. Často sa podľa nej stáva, že ženy netušia, koľko vajíčok im ešte ostáva a na riziko neplodnosti po liečbe zdravotných ťažkostí ich nikto neupozorní.
Ženám, najmä po tridsiatke, odporúča dať si v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky vyšetriť ovariálnu rezervu, teda koľko vajíčok im zostáva vo vaječníkoch od narodenia. Upozornila, že hladina Antimüllerovho hormónu (AMH), ktorá tento údaj signalizuje, s vekom prirodzene klesá.
Celý proces odberu vajíčok je podľa jej slov nebolestivý a často porovnateľný s bežným gynekologickým zákrokom. „Najskôr sa odoberie hormonálny profil, ktorý zahŕňa všetky potrebné hormóny na diagnostiku - najdôležitejší je však AMH. Následne robíme sonografiu, kde sledujeme ovariálnu rezervu na oboch vaječníkoch a rátame drobné folikuly. Podľa výsledkov a ďalších parametrov potom pacientke pripravíme individuálny protokol,“ objasnila Francová.
Lekári by mali pacientkam postup podľa jej slov detailne vysvetliť vrátane aplikácie hormonálnych injekcií. „Môže si vybrať, či si ich bude pichať ráno alebo večer, pichá sa to do bruška. Podľa výsledkov hormónov a sonografie, ako rastú folikuly, jej dávame ďalšie kontroly. Zhruba okolo štrnásteho až pätnásteho dňa, u niektorých aj skôr, ju posielame na samotný odber,“ konštatovala.
Ten sa potom vykonáva v celkovej anestézii. „Odber trvá približne desať minút. Odoberá sa to do malých skúmaviek a následne embryológ povie počet vajíčok, čiže my odoberáme folikuly a postupne vieme, koľko je tých vajíčok zrelých a nezrelých,“ opísala gynekologička. Zákrok sa robí pomocou ultrasonografu, na konci sondy je tenká ihlička, ktorá cez pošvu odoberá folikuly. Podľa gynekologičky sú komplikácie po zákroku zriedkavé a len minimum z nich si vyžaduje akútne vyšetrenie v nemocnici.
Francová pripomenula, že žena má najvyššiu plodnosť medzi 20. až 30. rokom života. V praxi sa však stretáva aj s veľmi mladými pacientkami, ktoré trpia predčasným ovariálnym zlyhaním. „Mám pacientky, ktoré majú 19 rokov a majú aj AMH tak nízke, že si vajíčka musia dať zamraziť,“ uviedla Francová.
Z verejného zdravotného poistenia sa uhrádzajú najviac tri cykly asistovanej reprodukcie ženám do dovŕšenia 39. roku života, a to iba pri príčinách neplodnosti vymedzených nariadením vlády, napríklad pri chýbajúcich alebo nezvratne poškodených vajíčkovodoch, endometrióze, idiopatickej sterilite, ale aj imunologických a endokrinných príčinách sterility či riziku dedičného ochorenia, v dôsledku ktorého nemôžu mať manželia zdravé potomstvo.
„Zmrazenie vajíčok je kľúčový preventívny krok, ktorý nevyžaduje partnera, uchované vajíčka môžu ženy využiť neskôr, keď budú po liečbe a rozhodnú sa založiť si rodinu,“ priblížila Francová. Často sa podľa nej stáva, že ženy netušia, koľko vajíčok im ešte ostáva a na riziko neplodnosti po liečbe zdravotných ťažkostí ich nikto neupozorní.
Ženám, najmä po tridsiatke, odporúča dať si v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky vyšetriť ovariálnu rezervu, teda koľko vajíčok im zostáva vo vaječníkoch od narodenia. Upozornila, že hladina Antimüllerovho hormónu (AMH), ktorá tento údaj signalizuje, s vekom prirodzene klesá.
Celý proces odberu vajíčok je podľa jej slov nebolestivý a často porovnateľný s bežným gynekologickým zákrokom. „Najskôr sa odoberie hormonálny profil, ktorý zahŕňa všetky potrebné hormóny na diagnostiku - najdôležitejší je však AMH. Následne robíme sonografiu, kde sledujeme ovariálnu rezervu na oboch vaječníkoch a rátame drobné folikuly. Podľa výsledkov a ďalších parametrov potom pacientke pripravíme individuálny protokol,“ objasnila Francová.
Lekári by mali pacientkam postup podľa jej slov detailne vysvetliť vrátane aplikácie hormonálnych injekcií. „Môže si vybrať, či si ich bude pichať ráno alebo večer, pichá sa to do bruška. Podľa výsledkov hormónov a sonografie, ako rastú folikuly, jej dávame ďalšie kontroly. Zhruba okolo štrnásteho až pätnásteho dňa, u niektorých aj skôr, ju posielame na samotný odber,“ konštatovala.
Ten sa potom vykonáva v celkovej anestézii. „Odber trvá približne desať minút. Odoberá sa to do malých skúmaviek a následne embryológ povie počet vajíčok, čiže my odoberáme folikuly a postupne vieme, koľko je tých vajíčok zrelých a nezrelých,“ opísala gynekologička. Zákrok sa robí pomocou ultrasonografu, na konci sondy je tenká ihlička, ktorá cez pošvu odoberá folikuly. Podľa gynekologičky sú komplikácie po zákroku zriedkavé a len minimum z nich si vyžaduje akútne vyšetrenie v nemocnici.
Francová pripomenula, že žena má najvyššiu plodnosť medzi 20. až 30. rokom života. V praxi sa však stretáva aj s veľmi mladými pacientkami, ktoré trpia predčasným ovariálnym zlyhaním. „Mám pacientky, ktoré majú 19 rokov a majú aj AMH tak nízke, že si vajíčka musia dať zamraziť,“ uviedla Francová.
Z verejného zdravotného poistenia sa uhrádzajú najviac tri cykly asistovanej reprodukcie ženám do dovŕšenia 39. roku života, a to iba pri príčinách neplodnosti vymedzených nariadením vlády, napríklad pri chýbajúcich alebo nezvratne poškodených vajíčkovodoch, endometrióze, idiopatickej sterilite, ale aj imunologických a endokrinných príčinách sterility či riziku dedičného ochorenia, v dôsledku ktorého nemôžu mať manželia zdravé potomstvo.