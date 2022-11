H1 Čo je to platobná brána?

Bratislava 21. novembra (OTS) - Môže sa stať, že aj najlepšie podniky v oblasti elektronického obchodu majú problém práve pri poskytovaní bezproblémových a rýchlych online transakcií. Jeden z hlavných dôvodov, prečo zákazníci rušia nákup, je zlé poskytnutie populárnych spôsobov platieb, z ktorých majú nakupujúci na výber.Platby môžu byť komplikované, ale sú veľmi potrebné pre úspešne fungujúci web. Veď predsa každý obchodník potrebuje dostať zaplatené. Preto je dobrý výber platobnej brány jedným zo základných krokov k úspešnému podnikaniu. Vďaka správne fungujúcej platobnej bráne môžete prijímať platby z celej Európy priamo z bankových účtov a to bez žiadnych sprostredkovateľov kariet, či zbytočných poplatkov. Do popredia sa tu dostáva aj otvorené bankovníctvo, ktoré so sebou prináša radu výhod pre spoločnosti.Benefitov je viac no jedným z hlavných je bezpečnosť, platobné brány na Slovensku obsahujú rôzne šifrovania a bezpečnostné technológie ktoré chránia vaše podnikanie uchovávaním citlivých platobných údajov. Ďalej ponúkajú jednoduché možností výberu kreditných kariet dokonca aj viacerým súčasne, zjednodušenie spracovania platieb, vďaka ktorým máte viac času sústrediť sa na rozvoj podnikania v iných smeroch.Poplatok za platobnú bránu do značnej miery závisí od poskytovateľa, ktorého si vyberiete. Pre poskytovateľov služieb platobných brán je napríklad bežnou praxou pripojiť poplatok ku každej transakcii, ktorú spracuje. V mnohých prípadoch to zahŕňa percento z celej sumy transakcie. Transakčné poplatky sa môžu meniť aj v dôsledku rôznych druhov platieb. Svoju úlohu zohrávajú aj rôzne úrovne platobných kariet. Niektoré kreditné karty, ktoré spadajú pod pravidlá spracovateľa, sa považujú za „kvalifikované“ a ich platby sa spracúvajú za nižší poplatok. Na riešenie platobnej brány sa môžu vzťahovať aj ďalšie poplatky, napríklad mesačné poplatky za predplatné. Existujú aj ďalšie poplatky súvisiace s riešeniami platobných brán, preto je dôležité zapamätať si tieto poplatky a zistiť, čo môžu ponúknuť iní poskytovatelia z hľadiska celkových nákladov.Prvým sú platby na mieste – platby sú spracovávané prostredníctvom vlastných serverov stránok. Ďalšou je Kombinácia na mieste a mimo neho – pri spôsobe, akým sa pokladňa zobrazí na vašej stránke, zatiaľ čo platba sa skutočne spracuje na zadnej strane, ponúka zvýšenú bezpečnosť, vďaka ktorej je tento typ veľmi populárnou voľbou. Treťou a poslednou metódou je presmerovanie. Pretože brána presmerovania privádza zákazníkov na druhú stránku, je pre obchodníka jednoduchšia, ale pridáva ďalší krok pre zákazníka. To môže niektorých zákazníkov odradiť od nakupovania vo vašej spoločnosti.Použitie brány je najlepší spôsob, ako urobiť pre krok vpred vo vašom internetovom obchode. Brána šifruje údaje držiteľa karty, takže informácie zostanú v bezpečí. Platobné brány tiež poskytujú vašim zákazníkom rýchly zážitok z platby. Pridanie priveľa krokov, ako je vytvorenie účtu na platenie, môže znížiť dojem zákazníka. To môže znížiť pravdepodobnosť, že svoju transakciu dokončia. Platobné brány umožňujú bezproblémovo prijímať platby a šifrovať informácie, takže platba je jednoduchá a bezpečná. Všetko toto platí tradičné platobné brány, avšak podobné fungovanie nájdeme aj u a2a platobných brán ako napríklad kevin.eu.