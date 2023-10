H3KNISA - deň bez vyučovania na stredných školách

1. atraktívne témy, ktoré študenti žiadajú,

2. rovesnícky prístup 3K generácie, generácie tretieho tisícročia,

3. workshopy v malých skupinách,

4. bez pedagógov a

5. nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia.

Bratislava 31. októbra (OTS) - Deň bez vyučovania. Žiadne výchovné koncerty, žiadne prednášky, ale motivujúce témy, príbehy a výzvy od inšpiratívnych influencerov a mladých ľudí z generácie tretieho tisícročia, teda 3K. To je H3KNISA, inovatívny a moderný koncept prevencie závislosti od fajčenia u stredoškolákov, ktorý má u študentov a pedagógov veľký úspech. Po úspešnom turné minulý školský rok, pokračuje túto jeseň na stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji.Na Slovensku fajčí približne pätina dospelej populácie. Až 90 % dospelých fajčiarov začína fajčiť v tínedžerskom veku. Na strednej škole pravidelne fajčí viac ako štvrtina mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov. Dokonca na prahu dospelosti už má skúsenosti s fajčením polovica študentov. A nepovažujú to za problém. Hovoriť o vplyve fajčenia na mladý organizmus preto treba už v škole.Foto: LyrkH - LiveLife koncertRealizovať preventívne projekty pre mladých ľudí a tínedžerov je vždy výzva. Téma ich musí zaujať a musí sa im vytvoriť priestor na diskusiu a spracovanie informácií. Projekt H3KNISA je v tejto oblasti iný ako doterajšie preventívne projekty. Na jeho tvorbe spojili svoje skúsenosti pedagógovia, odborníci na závislosti a komunikáciu, mladí ľudia a influenceri.H3KNISA pripravovala iniciatíva Na veku záleží niekoľko mesiacov s pedagógmi, odborníkmi na závislosti, influencermi, mladými ľuďmi a špecialistami na komunikáciu. „Z každodennej praxe s mladými vieme, že na nich nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie, ani ohľadom fajčenia. Fajčia a skúšajú fajčenie. Študenti však radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne ich generácie, ktorí už niečo dosiahli,“ vysvetľuje koncepciu workshopov Peter Guldan, pedagóg zo SOŠ MIŠ a spolutvorca H3KNISA.Foto: Študenti a školy vítajú H3KNISA H3KNISA na stredných školách je deň bez vyučovania , plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi. Koncepcia celodenného workshopu je postavená na piatich princípoch modernej prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie:H3KNISA prináša na stredné školy množstvo inšpiratívnych lektorov, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudzujú a motivujú začať v pozitívnom viac nad sebou porozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie, či väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy. To im opäť umožní vnímať nepríjemné situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a nudu fajčením.Foto: OZ Prima - sorkshop - Návyky, zlozvyky a závislostí“ vysvetľuje koncept workshopov Matúš Okajček, ambasádor H3KNISA a známy influencer známy pod meno To je ten náš Matúš.dodal Matúš Okajček.Foto: Matúš Okajček - ambasádor H3KNISALektori sú známi influenceri alebo mladí ľudia, ktorých študenti poznajú, sledujú ich a sú pre nich určitými prirodzenými vzormi a autoritami. Mnohých poznajú zo sociálnych sietí a z online sveta prišli priamo do offline sveta - do ich školy.Počas dňa bez vyučovania H3KNISA si študenti vyberajú tri workshopy, ktoré ich zaujímajú, a lektorov, ktorých si chcú vypočuť. V SOŠ MIŠ si študenti mohli vybrať zo 16 workshopov, na ktorých v neformálnej atmosfére, bez pedagógov, diskutovali s 19 lektormi, ako sú Bekim, ambasádor projektu a influencer Matúš Okajček, Valentína Sedileková z OZ Chuť žiť, Marek Mach a Simi Jurovatá z OZ Mladí, Filip Schlosser z Financopédie, Val a Denis zo Sexuálnej výchovy, cestovateľ Rado Hoppej z blogu Nie je túra bez Štúra, tréner Marek Keveš, ale aj meditujúci raper Lyrik H. Nechýbala ani téma závislostí s Marošom a Nikoletou z OZ Prima a tiež Filip Jovanovič a Viliam Štaigár z Jovitepu a Martin Jakubis z Haluškárne, ktorí rozbehli podnikanie na strednej škole.Foto: BEKIM - workshop - No stresProjekt H3KNISA minulý rok testoval svoj pilotný ročník. Doteraz navštívil viac ako 20 stredných škôl po celom Slovensku. Vyše 20 lektorov už “odučilo” viac ako 750 workshopov a h3klo približne 4 000 stredoškolákov.hodnotí Matúš Okajček, ambasádor H3KNISA: „