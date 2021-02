Habánik: Novela vysokoškolského zákona okliešťuje autonómiu univerzít

Bratislava 26. februára (TASR) - Predložený návrh novely zákona o vysokých školách bezprecedentne okliešťuje akademickú samosprávu a inštitucionálnu autonómiu univerzít. Uviedol to poslanec strany Smer-SD a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik. Ministerstvo by sa podľa neho malo v ďalšom procese prípravy vrátiť k dialógu so zákonnou reprezentáciou vysokých škôl. TASR o tom informoval hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút.



„Univerzity prichádzajú o odkaz novembra 1989 a predložený návrh je snahou o ich ovládnutie a podriadenie sa štátu,“ skonštatoval Habánik. Prijatím novely zákona podľa neho prídu verejné vysoké školy o časť existujúcich práv a budú plne podriadené ministerstvu školstva. Obáva sa, že minister si bude cez svojich nominantov v správnej rade politicky vyberať „vyhovujúcich“ rektorov na jednotlivých vysokých školách.



Návrh podľa rektora narúša tiež písomne deklarované záväzky našich univerzít vyjadrených v Magne Charte a ohrozuje ich pôsobenie v Európskom výskumnom a vzdelávacom priestore.