Slováci budú pri štvrtkovom žrebe domáceho šampionátu v treťom koši

Zloženie košov pred žrebom ME 2020 v hádzanej mužov:



1. kôš: Španielsko, Chorvátsko, Nórsko, Slovinsko, Nemecko, Portugalsko



2. kôš: Švédsko, Maďarsko, Rusko, Dánsko, Srbsko, Rakúsko



3. kôš: SLOVENSKO, Bielorusko, Island, Česko, Francúzsko, Severné Macedónsko



4. kôš: Holandsko, Čierna Hora, Ukrajina, Poľsko, Bosna a Hercegovina, Litva

Bratislava 3. mája (TASR) – Slovenská reprezentácia hádzanárov bude pri štvrtkovom žrebe základných skupín domácich ME 2022 figurovať v treťom koši. O nasadení informovala po víkendovom ukončení kvalifikačných bojov Európska hádzanárska federácia. Európsky šampionát sa v januári budúceho roka uskutoční na Slovensku a v Maďarsku.Pri nasadení pred žrebom sa bralo do úvahy umiestnenie tímov na predchádzajúcich ME v roku 2020 i výsledky v kvalifikácii. Slováci sa ocitli v treťom koši spolu s Bieloruskom, Islandom, Českom, Francúzskom a Severným Macedónskom. S nimi sa v základnej skupine určite nestretnú. V elitnom prvom koši sú Španielsko, Chorvátsko, Nórsko, Slovinsko, Nemecko a Portugalsko.Žreb sa uskutoční vo štvrtok 6. mája o 17.00 h v Budapešti. Slovenský tím pred ním nasadia priamo do základnej F-skupiny v košickej Steel Aréne. Druhým slovenským dejiskom ME 2022 bude ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave, kde sa uskutočnia dve základné skupiny. Do bratislavskej D-skupiny priamo nasadia Nemecko a do E-skupiny Česko. V Maďarsku sa bude hrať v mestách Budapešť (do základnej B-skupiny priamo nasadia Maďarsko), Szeged (A-skupina s Chorvátskom) a Debrecín (C-skupina so Slovinskom). Šampionát je na programe od 13. do 30. januára 2022.Na ME 2022 sa druhýkrát v histórii predstaví 24 účastníkov. Žreb ich rozdelí do šiestich skupín po štyroch, prvé dva tímy z každej postúpia ďalej. Dve šesťčlenné štvrťfinálové skupiny potom budú hostiť Budapešť a Bratislava, v hlavnom meste Slovenska sa v prípade postupu zo základnej skupiny v Košiciach predstaví aj domáca reprezentácia. Turnaj vyvrcholí záverečnými duelmi v Budapešti. Celkovo bude na programe 65 stretnutí - 30 na Slovensku a 35 v Maďarsku. Oficiálny maskot šampionátu je jeleň, na sociálnych sieťach Európskej hádzanárskej federácie môžu fanúšikovia do 30. mája hlasovaním rozhodnúť o jeho mene.Okrem Slovenska a Maďarska ako organizátorských krajín mali vopred istotu štartu na šampionáte aj obhajca titulu Španielsko a finalista uplynulých ME Chorvátsko. O zvyšných 20 miesteniek bojovali zvyšné tímy v kvalifikácii. V nedeľu, v jej záverečný deň, si definitívu účasti vybojovali Rakúsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Poľsko, Litva a Ukrajina.Slovenskí hádzanári naposledy štartovali na záverečnom turnaji ME v roku 2012 v Srbsku, kde obsadili 16. miesto.