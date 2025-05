Hajko: Voľba Flašíkovej je zavŕšením politického ovládnutia inštitúcie

Bratislava 13. mája (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady SR Jozef Hajko (KDH) si myslí, že zvolenie Martiny Flašíkovej za generálnu riaditeľku STVR je zavŕšením politického ovládnutia verejnoprávnej inštitúcie v prospech vládnych strán. Uviedol to na utorkovom tlačovom brífingu.



„To, čo sa udialo včera, je dovŕšenie viac ako ročného procesu, pri ktorom sa snažili vládne politické strany a hlavne SNS, pod ktorú spadá ministerstvo kultúry, ovládnuť túto verejnoprávnu inštitúciu,“ ozrejmil Hajko. O politickom ovládnutí STVR svedčí podľa Hajka aj rozhodnutie bezvýhradne provládne nominovanej Rady STVR, ktorá novú riaditeľku odobrila trojštvrtinovou väčšinou.



Ako upozornil, aktuálna legislatíva umožňuje, že keď si riaditeľka nebude plniť povinnosti, Rada STVR ju môže odvolať. „Na mieste novej riaditeľky by som veľmi šťastný nebol, pretože tie právomoci Rady STVR, ktorá, ako som povedal, je vyslovene politicky nominovaná, sú veľmi veľké a môže byť iba takou bábkou v rukách tejto Rady,“ povedal poslanec.



Hajko pripomenul, že štát inštitúciu naďalej financuje zo štátneho rozpočtu. „Jej privatizovanie súčasnými vládnymi stranami považujem za nehoráznosť. Obávam sa ďalšej vlny osočovania predstaviteľov opozičných politických strán na frekvenciách tejto inštitúcie, úplného zániku jej verejnoprávnosti a straty nestrannej kontroly nad politickým životom na Slovensku,“ uzavrel.



Martina Flašíková si v utorok prevzala dekrét o vymenovaní do funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR). O novej riaditeľke STVR rozhodla v pondelok (12. 5.) Rada STVR, majúca podľa aktuálnej legislatívy zákonnú kompetenciu voliť a odvolávať šéfa telerozhlasu. Flašíková získala sedem hlasov, dva hlasy dostal od členov rady Igor Slanina. V rámci híringu predstavili svoje projekty riadenia a rozvoja STVR celkovo piati kandidáti.