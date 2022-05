Hajšel je sklamaný závermi konferencie CoFoE

Bratislava/Brusel/Štrasburg 9. mája (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) nezohľadňuje obavy z energetickej krízy. Myslí si to europoslanec Robert Hajšel. CoFoE sa oficiálne končí v pondelok.



Hajšel je sklamaný závermi konferencie. Pripomína, že stúpajú ceny energetických nosičov a nie je isté, či bude dostatok energetických zdrojov na nadchádzajúcu zimu. Toto všetko by malo podľa neho mali zohľadňovať návrhy konferencie.



"A mali by sme aj viac počúvať občanov, ktorí si želajú hlavne riešiť sociálne problémy a dôsledky zelenej a digitálnej transformácie, a najmä dôsledky všetkých sankcií, ktoré zaviedla Európska únia alebo ktoré sa ešte len chystá zaviesť voči Rusku. Čo sa bude dotýkať občanov EÚ a najviac možno Slovákov, tak to bude možné embargo na ropu a plyn," uviedol.



Vojnové udalosti na Ukrajine priniesli aj nový moment v súvislosti s rozširovaním EÚ, keď nielen Ukrajina, ale aj Moldavsko a Gruzínsko chcú získať štatút kandidátskej krajiny.



Podľa Hajšela preto nebolo správne sa držať vytýčeného termínu a ukončiť konferenciu a 9. mája odprezentovať výsledky. "Vzhľadom na túto situáciu sa malo s konferenciou pokračovať a mali by sme ju obohatiť práve o tieto krízové témy," poznamenal.



Práve tieto témy podľa neho do istej miery ukázali slabosť EÚ čo sa týka schopnosti dosahovať spoločné rozhodnutia a aj čo sa týka odolnosti. "My musíme urobiť všetko pre to, aby sme energetickú odolnosť EÚ ako takej a jej členských štátov posilnili, aby sme boli viac odolní aj voči takým krízam akou je vojna na Ukrajine," doplnil Hajšel.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)