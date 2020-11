Hajšelová: Čaká nás závažný krok, a to dovŕšenie procesov zmien na GP

Bratislava 19. novembra (TASR) - Nový generálny prokurátor by mal byť zvolený na základe odborných, osobnostných a morálnych predpokladov, mal by byť garanciou nestrannosti a nezávislosti bez ohľadu na to, kto zaňho bude vo voľbe hlasovať. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Petra Hajšelová (Sme rodina) počas štvrtkového vypočúvania kandidátov na nového šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR. Zdôraznila, že Slovensko čaká závažný krok, a to dovŕšenie procesov zmien na GP SR. Očakáva, že následne bude konečne zákon platiť pre všetkých rovnako.



Hajšelová skonštatovala, že otvorenie procesu voľby kandidátov na šéfa GP bol správny krok. "Otázky boli vecné, týkali sa odbornosti kandidáta, ako aj jeho morálnych a osobnostných predpokladov," povedala po vypočutí prvého kandidáta, ktorým bol Jozef Čentéš. Pripomenula, že doterajšie vlády volili generálneho prokurátora za zatvorenými dverami. V súčasnosti bude podľa jej slov voľba verejná a poslanci sa tak budú zodpovedať verejnosti, komu a prečo dali svoj hlas. Zdôraznila, že v súčasnosti je potrebná efektívna a funkčná prokuratúra. Na to podľa nej treba vybrať najlepšieho kandidáta z najlepších.



Poslanec Miloš Svrček (Sme rodina) rovnako ocenil verejné vypočúvanie kandidátov. Poukázal na to, že prvého z nich vo výbore vypočúvali okolo troch hodín a kládli mu množstvo otázok. Poukázal na aktuálny stav v justícii a nedôveru voči nej i na to, že verejnosť je citlivá na kauzy týkajúce sa prokuratúry. Vyzval preto všetkých slušných prokurátorov, aby sa nebáli a postupovali v zmysle prísahy, ktorú skladali pri nástupe do funkcie. "Veľmi veľa prokurátorov je morálnych a veľmi veľa kandidátov sa určite nebojí postaviť proti kriminálnym živlom," uviedol.



Hnutie Sme rodina zároveň deklarovalo, že jeho poslanci budú voliť kandidáta výlučne podľa najlepšieho vedomia a svedomia.



Vo štvrtok sa začalo vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora pred ústavnoprávnym výborom. Pokračovať bude aj v piatok (20. 11.). O post šéfa GP má záujem sedem uchádzačov, sú to Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Ján Šanta, Rastislav Remeta a Maroš Žilinka.



Parlament má voliť kandidáta na šéfa prokurátorov na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Generálneho prokurátora menuje prezident SR.