Hajšelová je pripravená stiahnuť návrh zákona ku kolúznej väzbe

Bratislava 6. mája (TASR) – Ak príde k dohode s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí), Petra Hajšelová (Sme rodina) je pripravená stiahnuť poslanecký návrh zákona ku kolúznej väzbe. Vyplýva to zo stredajšieho (5. 5.) vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina). Potvrdila to aj poslankyňa Hajšelová.



„Rokovania prebiehajú, pevne verím, že sa s pani ministerkou dohodneme na detailoch a že to bude jeden spoločný návrh. Ak príde k dohode, som pripravená svoj poslanecký návrh stiahnuť,“ zdôraznila Hajšelová. Kollár tiež verí v spoločné riešenie, vyhlásil, že nechce vytvárať rozkol vo vládnej koalícii.



„Najviac sa rozprávame o výnimkách zo skrátenej lehoty kolúznej väzby, keď nie sú jednoznačné dôkazy v tom, že už došlo k ovplyvňovaniu,“ uviedla ministerka spravodlivosti. Zdôraznila, že je pripravená vo vládnom návrhu zákona urobiť kompromisy.



Kollár poukázal na to, že lehota kolúznej väzby v Českej republike je tri mesiace, pričom na Slovensku ju možno predĺžiť až na 48 mesiacov. Zároveň neprijíma argument, aby mohla byť predlžovaná v dôsledku pomalej rýchlosti vyšetrovania. „Takisto to neprijíma ani Európska únia, vyčíta nám, že to nemôže byť argument. Je psia povinnosť štátu, že ak to vyšetrovateľ nestíha, treba tam dať troch vyšetrovateľov,“ vyhlásil.



Kolíková upozornila, že nemožno v úplnosti porovnávať slovenskú a českú právnu úpravu. V Česku je podľa nej celý trestný proces jednoduchší. „V Českej republike sú dva režimy kolúznej väzby. Jeden, kde je trojmesačná lehota, a druhý, keď už sú skutočnosti, že k ovplyvňovaniu došlo. Vtedy ju možno predlžovať,“ zdôraznila.



Poslanecký návrh Hajšelovej upravuje maximálnu dĺžku trvania kolúznej väzby, a to najviac na päť mesiacov. Predĺžiť by sa dala vtedy, ak sa preukázalo, že obvinený pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov či inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. V návrhu tiež poslankyňa navrhuje skrátiť základnú lehotu iných typov väzby zo siedmich mesiacov na šesť. Skrátiť chce aj lehoty väzby v prípravnom konaní a v konaní pred súdom.



Ministerka spravodlivosti navrhuje skrátiť základnú dĺžku trvania kolúznej väzby na päť mesiacov v prípade dôvodnej obavy z kolúzneho správania obvineného. Ak sa takéto správanie nepreukáže, nebude ju možné ďalej predĺžiť. Základná sedemmesačná lehota s možnosťou predĺženia by zostala pri obvineniach z trestného činu spáchaného zločineckou alebo teroristickou skupinou, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej či teroristickej skupiny alebo pre trestný čin, pri ktorom hrozí doživotie. Tiež v prípade obvineného, u ktorého bolo kolúzne správanie preukázané.