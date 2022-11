Halgašová navrhuje zmeny na zlepšenie podnikania v oblasti potravín

Bratislava 19. novembra (TASR) – Podnikateľské prostredie v oblasti výroby a predaja potravín by sa mohlo zjednodušiť a zlepšiť. Navrhuje to poslankyňa SaS Jarmila Halgašová v novele zákona o potravinách, ktorú predložila na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR so začiatkom od 29. novembra.



Návrh zákona zahŕňa viaceré zmeny, napríklad spresnenie právnej úpravy bezodplatného prevodu tak, aby bolo nepochybné, že povinnosť sa týka len prevádzkarní prevádzkovateľa s predajnou plochou väčšou ako 400 štvorcových metrov (m2) a potravín, ktoré sú umiestnené na trhu v tejto prevádzkarni.



Tiež navrhuje vypustiť povinnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov monitorovať inú formu na vyjadrenie alebo prezentáciu označenia výživovej hodnoty potravín a správu o tom zaslať ministerstvu. Vypustiť by sa mali aj niektoré povinnosti vo vzťahu k skladovaniu a preprave potravín. Tieto vnútroštátne povinnosti sú podľa predkladateľky v súčasnosti nastavené odlišne alebo duplicitne ako priamo aplikovateľné právo Európskej únie v oblasti hygieny potravín.



Zaviesť by sa mal tiež nový inštitút upustenia od uloženia pokuty. Poslankyňa navrhuje stanoviť dve podmienky na možnosť využitia tohto inštitútu. Zároveň by sa mali napríklad znížiť horné hranice pokút za priestupky na úseku úradných kontrol potravín z 2000 a 4000 eur pri opakovanom porušení povinnosti na 1000 a 2000 eur pri opakovanom porušení povinnosti.



Predkladateľka navrhuje nadobudnutie účinnosti zákona v prípade jeho schválenia v parlamente na 15. marca 2023.