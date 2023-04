Haľko pripomenul pápežove slová,že kým nebude pokoj v srdci,budú vojny

Budapešť 30. apríla (TASR) - Slávnostnú svätú omšu pápeža Františka v nedeľu na Kossuthovom námestí v Budapešti koncelebrovali aj traja slovenskí biskupi, medzi nimi aj pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. Ten podčiarkol pápežove slová o tom, že vojny budú dovtedy, kým nebudú mať ľudia pokoj v srdci.



Na otázku TASR k sobotňajším vyjadreniam hlavy katolíckej cirkvi k víziám Európy Haľko povedal, že tie sú v zásade mierové. Podľa slov pomocného biskupa sa treba všetkými možnými prostriedkami snažiť o to, aby nezomierali nevinní ľudia, a aby nemuseli utekať zo svojich domovov.



"Keď som bol na ukrajinsko-slovenských hraniciach, kde som videl ľudí, ktorí musia opustiť svoje domovy, je to niečo, čo nemožno vyjadriť slovami. S o to väčším presvedčením hovorím, urobme maximum pre to, aby sa nezabíjalo, aby sa nemuselo utekať z vlastného domova, ale aby nastal pokoj," podčiarkol slovenský biskup.



V tejto súvislosti Haľko pripomenul slová pápeža Františka, ktorý viackrát vyhlásil: "Kým nebudeme mať pokoj v srdci a pokoj vo vzťahoch, tak budú stále vojny, lebo každá vojna má svoj koreň v ľudskom srdci."



Pápežova návšteva je podľa pomocného biskupa prejavom veľkej pozornosti voči miestnej cirkvi, ale zároveň je to aj signál o tom, že miestna cirkev patrí do univerzálnej cirkvi na celom svete, pretože pápež je pápežom celej cirkvi.



"Myslím si, že je duchovným otcom aj mnohých, ktorí sú mimo cirkvi. Oslovuje ich totiž svojím posolstvom," povedal Haľko. Ako dodal, je to aj posolstvom toho, že tí, ktorí sú tu, patria medzi všetkých ostatných, čo vytvárajú veľkú komunitu vyznávačov Ježiša Krista - pravého Boha a pravého človeka.



O Františkovi Haľko povedal, že je to napriek svojmu veku a chorobe nadšený človek. Pápež František je však podľa jeho slov "úplne zorientovaný a prítomný". "To, čo hovorí, padá na úrodnú pôdu súčasného moderného človeka, to ma veľmi oslovuje," podčiarkol pomocný biskup Haľko.