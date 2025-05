Hámor: Výstup na Kabru bol ťažší ako na ktorúkoľvek z osemtisícoviek

Poprad 23. mája (TASR) - Slovenský horolezec Peter Hámor sa tento týždeň vrátil z ďalšej svojej himalájskej expedície. V najvyšších horách sveta sa mu podaril ďalší prvovýstup, keď spolu s Nives Meroiovou a Romanom Benetom zdolali novou cestou v západnej stene himalájsky vrchol Kabru v nadmorskej výške 7412 metrov. V piatok na tlačovej konferencii zhodnotil, že výstup v rámci Himalaya Adventure 2025 bol ťažší ako na ktorúkoľvek z „osemtisícoviek“.



„Minulý rok sme sa pokúšali liezť východnou stenou na Yalung, ale podmienky boli také zlé, že sme to nedokončili. Tento rok sme si opäť vybrali Yalung, ale rozšírili sme si program o Kabru, ktorý je v hrebeni najvyšší vrchol,“ uviedol Hámor. Potvrdil, že tento rok boli podmienky ešte horšie, na vrchol sa im však napokon podarilo vystúpiť 4. mája.



Základný tábor postavili 11. apríla vo výške 5100 metrov, na skalnej terase ľadovca Yalung Glacier. Sneženie a vietor sa striedali v nepravidelných intervaloch a prvý pokus museli 19. apríla vo výške 6000 metrov nad morom prerušiť. Začiatkom mája vyrazili opäť. „Podarilo sa nám prekľučkovať nepríjemným úsekom plným skrytých trhlín a nebezpečných 'serakov' do výšky približne 6300 metrov, kde sme našli relatívne bezpečné miesto. Náš druhý bivak bol krátky, 4. mája o 3.00 h sme vyrazili na vrchol,“ priblížil slovenský držiteľ koruny Himalájí. Predpoveď počasia bola optimistická, avšak sneh, ktorý napadol za posledných desať dní, bol nepríjemný a nebezpečný. Východ slnka horolezcov zastihol tesne pod hrebeňom spájajúcim Talung a Kabru. Terén bol trochu miernejší, pre lavinózny sneh a obrovské preveje však stále veľmi nebezpečný. „Vďaka Bohu sa nám podarilo bezpečne preliezť hrebeň i posledné strmé skalné a ľadové úseky tesne pod vrcholom a o 17.00 h sme všetci traja konečne stáli na vrchole,“ dodal Hámor.



Takmer okamžite začali zostupovať dole, a to aj po zotmení. Problémy nastali až v závere, keď sa horolezcom dlho nedarilo nájsť stan a prípadný bivak v týchto podmienkach by určite neostal bez následkov. „Nakoniec všetko dobre dopadlo a o 23.00 h sme si mohli konečne vydýchnuť, trochu sa zohriať a poriadne sa napiť v pohodlí nášho stanu. Nasledujúci deň sme pokračovali v zostupe do základného tábora,“ dodal Hámor.



Prvovýstup v západnej stene Kabru bol vedený ľahkým štýlom, vlastnými silami, bez použitia fixných lán, umelého kyslíka, budovania výškových táborov, či použitia vrtuľníka. Hámor upozornil, že v stene po nich okrem niekoľkých bambusových tyčiek nič nezostalo. „Aj preto sme sa rozhodli túto našu cestu pomenovať 'Himalayan Trad'. Je to pekná a logická línia, na ktorej prelezenie však potrebujete aj trochu šťastia, pretože v prípade zlých snehových podmienok môže byť veľmi nebezpečná,“ skonštatoval popradský horolezec. Výstup bol podľa neho náročný, avšak stál za to.