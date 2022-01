Hamran hovorí o snahe ovplyvňovať vyšetrovanie Ficom a Kaliňákom

Bratislava 14. januára (TASR) - Dočasný policajný prezident Štefan Hamran považuje nedávne vyjadrenia lídra Smeru-SD Roberta Fica a člena predsedníctva opozičnej strany Roberta Kaliňáka v súvislosti so zadržaním Norberta B. za snahu o zastrašovanie a ovplyvňovanie vyšetrovania. Uviedol to v stanovisku na sociálnej sieti.



"Považujem za neakceptovateľné, aby vo vyspelej demokratickej spoločnosti, o ktorej vo svojich vyjadreniach predseda druhej najsilnejšej opozičnej strany Robert Fico neustále hovorí, zastrašoval spolu s jeho straníckym kolegom Robertom Kaliňákom orgány činné v trestnom konaní a prezidenta Policajného zboru," zdôraznil Hamran.



Ako ďalej uviedol, policajný prezident nemá právomoc vyšetrovať "a už vôbec nie určovať, koho majú a koho nemajú orgány činné v trestnom konaní vyšetrovať".



Po opätovnom zadržaní obvineného nitrianskeho podnikateľa Norberta B. šéf Smeru-SD Fico uviedol, že by Hamran a ďalší mali odísť zo svojich funkcií, pričom "bude na orgánoch činných v trestnom konaní, aby posúdili, či by okrem odchodu nemali náhodou ísť aj niekde inde". Hovorí o porušovaní zákonov a ľudských práv. Norberta B. považuje za nevinného. Vyvodenie zodpovednosti požaduje aj Kaliňák.