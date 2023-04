Hamran:NAKA vyšetruje nakladenie s majetkom vo Vojenskom spravodajstve

Bratislava 4. apríla (TASR) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) vyšetruje podozrenia v súvislosti s nehospodárnym nakladaním s majetkom vo Vojenskom spravodajstve (VS). Týka sa to obdobia rokov 2015 až 2020. Podľa odhadov mala škoda presiahnuť 22 miliónov eur. Informoval o tom policajný prezident Štefan Hamran. Uviedol to v utorok po zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru, ktorý rokoval aj o zisteniach Národného bezpečnostného úradu. Ten vyčítal vyšetrovateľom porušenie zákona o ochrane utajovaných skutočností, čo Hamran odmieta.