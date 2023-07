Hamran nariadil kontrolu v súvislosti s vraždou v Dubnici nad Váhom

Bratislava 1. júla (TASR) - Prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran nariadil prezidiálnu kontrolu v súvislosti s prípadom štvrtkovej (29. 6.) vraždy v Dubnici nad Váhom. Z doteraz zadovážených podkladov však pochybenie zo strany príslušníkov polície nebolo zistené. Vyplýva to zo stanoviska Prezídia PZ zverejneného na sociálnej sieti.



Ján M. bol vo štvrtok zadržaný bezprostredne po skutku. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného surovým spôsobom a so sexuálnym motívom. V minulosti bol obvinený z trestného činu nebezpečného prenasledovania poškodenej a v máji 2022 bol aj vzatý do väzby.



Polícia priblížila, že znalec z odvetvia psychiatrie vtedy skonštatoval, že Ján M. nebol schopný rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania, pričom jeho pobyt na slobode v prípade neliečenia duševnej poruchy je pre spoločnosť nebezpečný. Navrhol mu preto uložiť ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Trestné stíhanie bolo na základe záverov znaleckého posudku zastavené, Jána M. prepustili z väzby a hospitalizovali na psychiatrii.



Do ambulantnej starostlivosti ho prepustili vo februári 2023. Polícia dodala, že po tomto čase do spáchania vraždy nikto na neho nepodal trestné oznámenie.



"Polícia v súčasnosti nad rámec uvedeného preveruje a zadovažuje všetky potrebné podklady a rozhodnutia súvisiace s obvineným Jánom M. s cieľom posúdenia a preverenia možných prípadných pochybení zo strany štátnych orgánov a ďalších zúčastnených osôb na procese," uvádza sa v stanovisku.



K vražde 39-ročnej Andrey z Novej Dubnice prišlo vo štvrtok v ranných hodinách pri novej cyklotrase v záhradkárskej oblasti Lieskovec v Dubnici nad Váhom. Podľahla početným sečným zraneniam, podozrivého Jána M. bezprostredne po skutku zadržala polícia. Prokurátor navrhuje, aby bol trestne stíhaný vo väzbe.