Hamran: Obvinení vyšetrovatelia budú pokračovať vo svojej práci

Bratislava 8. októbra (TASR) - Štvorica obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) z tímu Očistec bude pokračovať vo svojej práci. Dočasný policajný prezident Štefan Hamran o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii. Nevidí dôvod na ich postavenie mimo služby. Poukazuje na rozhodnutie krajského súdu, ktorý skonštatoval neopodstatnenosť trestného stíhania.



"Vyzerá to, že spravodlivosť má šancu a naberá druhý dych," povedal Hamran v súvislosti so záverom krajského súdu, je podľa neho veľavravné. Čaká ešte na zdôvodnenie. Verí, že obvinenia budú zmetené zo stola, podľa Hamrana im chýba logická argumentácia. Hovorí o zlyhaní tímu Úradu inšpekčnej služby, je zvedavý, ako sa s tým inšpekcia vyrovná.



Vyšetrovatelia sa podľa šéfa polície chcú vrátiť do práce. „Sám som bol prekvapený, že majú väčšiu chuť pokračovať, ako mali predtým," poznamenal. Konflikt záujmov nevidí, keďže nevyšetrujú vlastné skutky. Dodal, že ide o profesionálov, ktorých doterajšiu prácu možno hodnotiť v superlatívoch.



Štvoricu vyšetrovateľov obvinili vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. Krajský súd v Bratislave ich minulý týždeň prepustil z väzby. Podľa súdu je ich trestné stíhanie neopodstatnené.