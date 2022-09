Hamran očakáva od Žilinku, že sa vloží do prípadu vyšetrovateľov NAKA

Bratislava 8. septembra (TASR) - Policajný prezident Štefan Hamran očakáva od generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že sa vloží do prípadu obvinených štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a umožní ho ukončiť, keďže je politicky zneužívaný. Naznačil podozrivé kroky vyšetrovateľov inšpekcie aj niektorých prokurátorov. Upozornil, že v spise Úradu inšpekčnej služby chýba kľúčový dôkaz, kompletné zvukové nahrávky, čo je povinné zo zákona.



"Aj vo verejnom priestore koluje niekoľko nahrávok, v uzneseniach sú prepisy nahrávok citované, kladie sa vyšetrovateľom za vinu nejaký výrok, ktorý vyšetrovatelia nemajú v podobe zvukovej nahrávky k dispozícii," zdôvodnil Hamran, prečo potrebujú vyšetrovatelia nahrávky, aby sa mohli brániť. Pri povolenom nahliadnutí do spisu vyšetrovatelia zistili, že niektoré prepisy nahrávky boli preškrtnuté a nahradené novými upravenými prepismi. Zvukové nahrávky sú však podľa Hamrana súčasťou pôvodného spisu, v ktorom vyšetrovatelia nie sú stíhaní, keďže z daného prípadu boli vyňatí.



Šéf polície sa tiež ohradil voči útokom predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica voči vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom, ktorý podľa neho v stredu (7. 9.) bezprecedentne a hrubo zaútočil na ich ľudskú dôstojnosť. V právnom štáte to považuje za neakceptovateľné.







Hamran zdôraznil, že podstatné je to, čo si o prebiehajúcich trestných konaniach myslí nezávislý a nestranný súd. V tejto súvislosti upozornil na rozhodnutie krajského súdu, ktorý rozhodoval o väzbe vyšetrovateľov, ktorý skonštatoval neopodstatnenosť stíhania vyšetrovateľov NAKA. Zároveň vyzdvihol podľa neho obdobné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v kauze Očistec, kde sa píše, že nevyplýva podozrenie o manipulovaní výpovedí osôb či s inými dôkazmi, ako na tlačovej konferencii hovoril Fico. Súd, naopak, dodal, že vidí snahu o účelové vyvolanie zdania o nezákonnom postupe orgánov činných v trestnom konaní. Zdôrazňuje potrebu kontextu pri interpretácii úryvkov zo spisov či nahrávok.



Štvoricu vyšetrovateľov zadržali vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby v septembri 2021. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich aj v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. Krajský súd v Bratislave ich 1. októbra 2021 prepustil z väzby na slobodu a skonštatoval, že ich trestné stíhanie je neopodstatnené.