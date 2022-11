Hamran: Počet preventistov sa zvýši, chceme preniknúť do škôl

Bratislava 9. novembra (TASR) – Polícia pripravuje opatrenia na podporu boja proti extrémizmu. Počet preventistov sa má navýšiť z 50 na vyše 200 policajtov. Pedagógov majú školiť, ako zachytiť znaky u radikalizujúcich sa žiakov. V stredu o tom informoval policajný prezident Štefan Hamran.



"Snažíme sa preniknúť do školského prostredia prostredníctvom našich preventistov, ktorí budú špeciálne školení odborníkmi na extrémizmus a terorizmus," načrtol Hamran. Obracať sa majú aj na vedenie škôl, aby vedeli zaznamenať aj radikalizovaného učiteľa.



Prehodnotiť sa má aj obsah preventívno-výchovných aktivít vo vzťahu k študentom. Ako skonštatoval Hamran, mládež sa masívne radikalizuje na sociálnych sieťach, a to vrátane zahraničných fór, keďže je jazykovo vybavená.



Priznal, že aj v bezpečnostných zboroch sa nachádzajú radikalizovaní príslušníci. "Máme ich aj v rámci Policajného zboru, bohužiaľ. Snažíme sa ich identifikovať, niekoľkých už máme. Policajti, ktorí sa radikalizujú v prostredí polície, myslím, že vo veľmi krátkom čase skončia," povedal.



Šikana na školách je podľa neho dlhodobý problém. V súvislosti so správaním žiakov podotkol, že zrejme prichádza aj k zanedbaniu výchovy v niektorých rodinách. Opatrenia sú podľa neho aj na vedení školy, polícia je pripravená priložiť ruku k dielu.