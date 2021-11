Hamran potvrdil záujem zotrvať vo funkcii policajného prezidenta

Bratislava 30. novembra (TASR) - Dočasný šéf polície Štefan Hamran má záujem zotrvať vo funkcii prezidenta Policajného zboru. V utorok potvrdil, že sa prihlásil do vyhláseného výberového konania. Prihlasovanie končí v utorok.



Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po odchode Petra Kovaříka. Funkcie sa vzdal k 15. septembru. Dočasne ho nahradil Hamran, ktorý sa o funkciu uchádzal aj v predošlom výberovom konaní.



Podľa súčasného zákona vymenúva policajného prezidenta minister vnútra na základe výberového konania pred odbornou komisiou a po verejnom vypočutí vo Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie. Funkčné obdobie trvá štyri roky.



V parlamente je v súčasnosti návrh koaličných poslancov, ktorí chcú novelou zákona posilniť kompetencie ministra vnútra. Minister by nemal byť viac viazaný odporúčaniami výboru, ale policajného prezidenta si má vyberať sám. Verejné vypočutie kandidáta v parlamente má byť zachované, no má mať iba konzultačný charakter.



Ministerstvo vnútra SR po vyhlásení aktuálneho výberového konania pripustilo, že vzhľadom na poslanecký návrh policajného prezidenta vymenuje minister vnútra bez výberového konania aj napriek tomu, že je už vyhlásené.