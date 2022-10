Hamran: V 1.fáze by malo byť nainštalovaných popri cestách 270 radarov

Bratislava 5. októbra (TASR) - V prvej fáze projektu by malo byť popri cestách nainštalovaných približne 270 stacionárnych radarov. Okrem prekročenia maximálnej rýchlosti majú kontrolovať aj prejazd na červenú a "stopku". Policajný prezident Štefan Hamran o tom informoval po stredajšom rokovaní Bezpečnostnej rady SR.



Najskôr boli radary plánované ako mobilné. "Zmenil som rozhodnutie a budú statické. Mobilné potrebujú mať vždy dohľad, musí tam byť prítomný dopravný policajt. To mi nevyhovuje. Chceme šetriť ľudské sily," priblížil Hamran.



Policajný prezident chce minimalizovať osobný kontakt medzi občanom a policajtom v prípade ukladania pokút. "Nech to za nich robí automatizovaný systém ako v zahraničí," zdôraznil.



Stacionárne radary v počte približne 270 kusov majú byť financované z plánu obnovy. "Potrebovali by sme ich mať približne 1000. Pevne dúfam, že presvedčíme politikov, aby do toho investovali," podotkol policajný prezident.



Ako priblížil, ročne sa na Slovensku stane priemerne od 12.000 do 14.000 dopravných nehôd. Alkohol má podiel na približne 12 percentách z nich. "V zahraničí, čo nám potvrdili aj bezpečnostní analytici, sa to pohybuje na úrovni až 50 percent," doplnil.