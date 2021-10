Hamran vníma posilnené kompetencie ministra v PZ ako očistu polície

Bratislava 8. októbra (TASR) - Dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran je za zavedenie paragrafu, ktorý posilňuje kompetencie ministra vnútra vo vzťahu k nadriadeným v Policajnom zbore. Považuje ho za cestu, ako sa môže polícia očistiť od politických nominantov. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii.



"Aby sme sa vedeli zbaviť politických nominantov, aby sa naše brány uzavreli a aby policajný manažment rozhodoval o tom, kto, kde, na akej funkcii bude pôsobiť. A aby sa pritom zohľadnili ich odborné kvality a najmä morálne predpoklady na funkciu a nie to, do akej miery a ako intenzívne sú previazaní s politikmi, oligarchami a finančníkmi," vyhlásil Hamran. Zároveň je podľa neho potrebné pracovať na systémových zmenách.



Ako upozornil šéf polície, obdobný paragraf, ako schválil parlament, tu už bol a "s obľubou ho využívali všetci funkcionári". Po jeho zrušení sa podľa neho vytvoril systém kariérneho riadenia, ktorý umožňoval "zabetónovať" ľudí vo funkciách.



Za fungovanie určitej zložky by mal podľa Hamrana vždy zodpovedať nadriadený. „Ak niektorý funkcionár nie je schopný plniť svoje funkcie v patričnej kvalite, v súčasnej dobe nemá nadriadený priestor na to, aby ho odvolal. Sme povinní trpieť funkcionárov, ktorí v podstate len navštevujú pracovisko," tvrdí. Považuje za správne, že sám si vyberie svojich viceprezidentov či krajských riaditeľov.



Pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o štátnej službe parlament vo štvrtok (7. 10.) schválil zmeny v zákone o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných zložiek. Po novom bude legislatíva hovoriť, že "ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak to nie je možné, preložiť nadriadeného na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu".